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Театр оперы и балета готов удивить челябинцев нетипичной для своей сцены оперой

Фото: 
Мария Белова
Общество
Сегодня, 16:20
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Автор: 
Мария Белова

Уже в эту субботу, 14 ноября, в Челябинском театре оперы и балета состоится премьера спектакля «Орфей и Эвридика». Его создатели сегодня, 12 ноября, раскрыли журналистам некоторые секреты постановки.

Знаменитая опера Кристофа Глюка «Орфей и Эвридика» на челябинской сцене прозвучит впервые. По словам режиссера-постановщика Андрея Соколова, «Орфей и Эвридика» сильно отличается от спектаклей, которые показывают в театре.

«Миф в нашей постановке остался таким же, каким его увидели Глюк и либреттист Роберто де Кальцабиджи, мы просто сметили акценты и сделали произведение близким современному зрителю. У нас два плана, две реальности. Во многих театрах опера ставится как камерная, потому что в партитуре прописано только три солиста и небольшой оркестр. У нас же на сцене будет порядка 70-и человек одновременно, полный состав хора и оркестра. В спектакле также задействовано достаточно много артистов балета», – отметил Андрей Соколов.

 

 

Спектаклем «Орфей и Эвридика» может похвастаться далеко не каждый театр, потому что главную партию должен исполнить обладатель редкого голоса контратенор. Челябинску повезло. В труппе театра есть такой артист - Артем Крутько. Он признался, что роль Орфея сложна как физически, так и эмоционально.

«Однозначно эта партия – одна из самых сложных партий барочной музыки. Все время пение речитативов, переходящих в арии, ансамблевые номера. Здесь не только должен быть выносливым физический аппарат, но и эмоционально нужно держаться. Когда начинаешь вживаться в роль, становится тяжело. Накапливаются слезы и на душе очень больно. Слушаешь траурные пения хора… Потом сложно собраться и начать исполнять свою партию. В конце спектакля я выжат, как лимон», – рассказал Артем Крутько.

 

 

Работа над оперой шла больше полугода. Воплотить оригинальный режиссерский замысел помогла московский художник-постановщик Мария Высотская. Ее челябинцы уже знают по балету-сказке «Приключения доктора Айболита». Сейчас девушка работает над еще одной премьерой нового сезона – балетом «Ромео и Джульетта».

 

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Автор: 
Мария Белова
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