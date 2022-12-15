Текслер – минздраву и минстрою: Чтобы все обязательства, которые вы мне давали, были выполнены, иначе…

Строительство новой больницы в Нязепетровске (Челябинская область) планируется начать в будущем году, хотя ранее ее планировали ввести в эксплуатацию уже в 2023 году. А пока жители вынуждены получать медицинскую помощь в старом здании, которое уже не один год находится в очень плачевном состоянии.

Напомним, в июле 2019 году губернатор Алексей Текслер в ходе визита в Нязепетровск внепланово посетил местную больницу (по рекомендации жителей). Уже тогда глава региона отметил ее удручающее состояние (по его словам лечить и лечиться в таких условиях неприемлемо) и поручил начать ремонт. Но до сих пор еще даже не готова проектно-сметная документация.

На прямой линии губернатору показали сюжет о нынешнем состоянии больницы. Зданию более 70 лет, косметический ремонт, который периодически проводят, уже его не спасает. В хирургическом отделении краска отходит от стен, тумбочки разваливаются на глазах, а на окнах повешены одеяла для сохранения тепла в палатах.

После визита губернатора три года назад проблемное здание включили в программу «Капитальное строительство Челябинской области». На проведение работ было выделено больше 60 миллионов рублей из областного бюджета и еще 500 миллионов – в рамках программы модернизации.

Как сообщили в министерстве здравоохранения области, еще в 2019 году минздравом было подготовлено медико-техническое задание. Планируется построить четырехэтажное здание (где будет располагаться хирургическое отделение, приемный покой, акушерское отделение, отделение реанимации), также здание пищеблока и хозяйственного блока.

В настоящий момент проводится государственная экспертиза проектно-сметной документации. Проектные работы планируется завершить к концу декабря 2022 года.

«Там были в том числе нарекания к проектанту, были определенные переделки, что, собственно, немного сдвинуло срок, - пояснил губернатор. - Но тем не менее объект полностью обеспечен финансированием, так сказать, достаточно приличным финансированием – больше миллиарда рублей».

Строительство планируется начать в следующем году. «Будем торопиться, чтобы не позже начала 2024 года объект сдать, потому что в таких условиях лечиться невозможно, - пообещал Алексей Текслер и предупредил своих подчиненных. - Я еще раз обращаю внимание, минздрав и минстрой, еще раз обращаю внимание на этот проект, больше обращать внимание не буду, чтобы все обязательства, которые вы мне давали, были выполнены, иначе будем, ну вы поняли... Давайте».