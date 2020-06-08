Текслер: Мы фиксируем значительное количество локальных семейных очагов по коронавирусу

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 в Челябинской области остается стабильно высоким. Причина – неполное соблюдение жителями предписанных ограничений и мер безопасности.

«Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе продолжает оставаться стабильно высоким. В первую очередь, за счет заболевших в легкой и средней степени тяжести», - констатировал губернатор Алексей Текслер. Прирост новых случаев за счет бессимптомных больных дает также возросший охват тестирования.

По состоянию на утро восьмого июня, число случаев коронавируса в Челябинской области приблизилось к четырем тысячам. За прошедшие несколько дней в регионе темпы прироста растут, за предыдущие сутки подтверждено 148 случаев. Антирекорд по приросту случаев ковида в области – 150 новых заболевших за сутки- был поставлен а конце мая и был связан нарушением режима самоизоляции южноуральцами в майские праздники.

«Мы фиксируем значительное количество локальных семейных очагов практически по всей области, - отметил губернатор Алексей Текслер. - Это значит, что не всегда жители региона соблюдают меры безопасности и профилактики. Забывают, что вирус коварен и до сих пор опасен».

В Уральском Федеральном округе Челябинская область занимает второе место по числу случаев коронавирусной инфекции. В Свердловской области инфицировано 7668 человек, в Челябинской области – 3993 случая, в Ханты-Мансийском автономном округе – 3475, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2777, в Тюменской области – 1947, в Курганской области –306.

В регионе до 14 июня продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный 18 марта. С 24 мая начал действовать первый этап снятия ограничений - были открыты парки и скверы, разрешены прогулки (не более двух человек или семьей) и занятия спортом на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции. Сохраняется обязательный масочный режим. Но, судя по дворам и скверам, а также магазинам и иным общественным местам, немало южноуральцев уже для себя сняли практически все ограничения. Мало кого можно увидеть в масках и перчатках.