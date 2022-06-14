Челябинская область откроет стекольное производство в ДНР

Челябинская область откроет стекольное производство на территории Донецкой Народной Республики для восстановления инфраструктуры. Кроме того, Южный Урал поможет ДНР восстановить разрушенные социальные объекты и дороги.

Об этом сообщил во вторник губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей встречи Главы ДНР Дениса Пушилина с официальными делегациями Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба правительства ДНР.

«Планируем сюда привезти стекольный завод, чтобы делать окна», - поделился планами Алексей Текслер. Потребность в новых стеклах в Республике очень высокая, так как жилые дома и социальные объекты регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Представители Челябинской области уже не первый месяц работают в Ясиноватой и Волновахском районе, проводят обследования повреждений. Регион намерен принять активное участие в восстановлении школ, детских садов и больниц в этих населенных пунктах. «Также определились по дорогам», - отметил губернатор.

Кроме того, Челябинская область привезла в ДНР автомобили скорой помощи, медицинское оборудование, лекарства, намерена помочь вывести детей республики на летний отдых.

Как уже сообщало агентство, 14 июня Челябинская область подписала соглашения о помощи в восстановлении Волновахского района и города Ясиноватая ДНР.