Текслер: На этой неделе послаблений садоводам точно не будет

Власти Челябинской области пока не готовы предоставлять послабления в режиме обязательной самоизоляции для садоводов.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер сообщил на ежедневном брифинге с журналистами, который впервые прошел в дистанционном формате.

«Пока не принято никаких послаблений относительно садоводов. Продолжаем соблюдать ограничительные меры. И температурный режим еще не таков, чтобы садоводы активно поехали в сады», - рассказал Алексей Текслер.

Напомним, синоптики уже предупредили жителей области об ухудшении погодных условий в начале наступившей недели – понижение температуры воздуха, мокрый снег с дождем.

По прогнозам синоптиков, к пятнице воздух прогреется до плюс 14 градусов, в выходные также обещают теплую и ясную погоду (даже в ночные часы будут плюсовые температуры). И тогда уже садоводов трудно будет удержать дома. Они постараются вырваться на свои садовые участки. «Я в сад езжу одна, довозит меня туда внучка. На моем садовом участке никого, кроме меня нет. Соседи находятся более чем за полтора метра. Почему я не могу поработать на своем участке на свежем воздухе», - недоумевает женщина.

Алексей Текслер отметил, что отдельные послабления садоводам могут впоследствии предоставить, но при условии, что ситуация по распространению коронавирусной инфекции в регионе будет улучшаться. «Если увидим, что ситуация не ухудшается, отдельные послабления могут быть. На этой неделе точно не будет таких послаблений», - подчеркнул губернатор.

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