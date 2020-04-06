ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Текслер: На этой неделе послаблений садоводам точно не будет

Общество
Сегодня, 12:58
Автор: 
Олеся Денисова

Власти Челябинской области пока не готовы предоставлять послабления в режиме обязательной самоизоляции для садоводов.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер сообщил на ежедневном брифинге с журналистами, который впервые прошел в дистанционном формате.

«Пока не принято никаких послаблений относительно садоводов. Продолжаем соблюдать ограничительные меры. И температурный режим еще не таков, чтобы садоводы активно поехали в сады», - рассказал Алексей Текслер.

 

Напомним, синоптики уже предупредили жителей области об ухудшении погодных условий в начале наступившей недели – понижение температуры воздуха, мокрый снег с дождем.

По прогнозам синоптиков, к пятнице воздух прогреется до плюс 14 градусов, в выходные также обещают теплую и ясную погоду (даже в ночные часы будут плюсовые температуры). И тогда уже садоводов трудно будет удержать дома. Они постараются вырваться на свои садовые участки. «Я в сад езжу одна, довозит меня туда внучка. На моем садовом участке никого, кроме меня нет. Соседи находятся более чем за полтора метра. Почему я не могу поработать на своем участке на свежем воздухе», - недоумевает женщина.

Алексей Текслер отметил, что отдельные послабления садоводам могут впоследствии предоставить, но при условии, что ситуация по распространению коронавирусной инфекции в регионе будет улучшаться. «Если увидим, что ситуация не ухудшается, отдельные послабления могут быть. На этой неделе точно не будет таких послаблений», - подчеркнул губернатор.

Читайте нас там, где Вам удобно!
Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Федерация
Сегодня, 13:55
На выход с SMS. Российский регион запустил электронные пропуска
Экономика
Сегодня, 13:47
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
Федерация
Сегодня, 13:29
В России коммунальщикам запретят брать пени за просрочку
Общество
Сегодня, 13:26
За сутки число подтвержденных случаев коронавируса в России выросло почти в 1,5 раза, в УрФО - на 8
Сегодня, 12:50
За сутки в Челябинской области подтверждено 4 новых случая коронавируса
Сегодня, 12:46
Наталья Котова поручила подрядчикам лучше убирать дорожные карманы
Сегодня, 12:43
В Челябинске на улице Молодогвардейцев уложат новый асфальт
Сегодня, 12:40
В Челябинске от пневмонии скончался помощник председателя Советского районного суда
Сегодня, 11:50
Котова рекомендует медикам держать связь с полицией и контролировать тех, кто находится на карантине
Вчера, 18:40
Ремонт квартир в пострадавшем от взрыва газа доме в Магнитогорске завершат до 1 июля
Вчера, 16:50
За сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса, в УрФО - 4
Вчера, 13:06
За сутки в Челябинской области зарегистрирован один случай коронавируса и 4 условно положительных
04.04.20 21:09
Статистика по коронавирусу в Челябинской области по возрасту, источникам заражения и состоянию больных
04.04.20 21:06
Сколько протянет городской электротранспорт? Челябинцы голосуют
Общество
Сегодня, 12:50
За сутки в Челябинской области подтверждено 4 новых случая коронавируса
Спорт
Сегодня, 13:06
Физкультминутка от ИА «Урал-пресс-информ»
Делайте с нами: упражнения на координацию движения
Новости
Сегодня, 13:55
Федерация
На выход с SMS. Российский регион запустил электронные пропуска
Сегодня, 13:47
Экономика
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
Сегодня, 13:46
Общество
В Челябинской области за три месяца родилось восемь тысяч малышей
Сегодня, 13:29
Федерация
В России коммунальщикам запретят брать пени за просрочку
Сегодня, 13:16
Общество
Котова возмутилась тем, что в Челябинске открыли для посещения школьные стадионы
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 13:46
Общество
В Челябинской области за три месяца родилось восемь тысяч малышей
Сегодня, 13:16
Общество
Котова возмутилась тем, что в Челябинске открыли для посещения школьные стадионы
Сегодня, 13:13
Общество
Школы Челябинска перешли на дистанционное обучение
Сегодня, 13:10
Общество
В Челябинске снова появился 33-й автобусный маршрут
Сегодня, 12:43
Общество
В Челябинске на улице Молодогвардейцев уложат новый асфальт
Теги
Алексей Текслер
садоводы
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика