Текслер – о засухе в регионе: Мы не оставим селян в беде и окажем им всю необходимую помощь

В Челябинской области зарегистрированы атмосферная и почвенная засуха, которые представляют серьезную опасность для сельскохозяйственных структур. Аграрии и сельхозтоваропроизводители региона несут ощутимые потери и обращаются с призывами о помощи к региональным властям.

Селяне также просят власти ввести в регионе режим ЧС по засухе, что позволит заручиться поддержкой и на федеральном уровне.

Губернатор Алексей Текслер провел сегодня, 20 июля, большое совещание с участие глав сельскохозяйственных районов, банкиров и ответственных за агросектор чиновников, чтобы выслушать все стороны, предложения и выработать меры по всесторонней поддержке пострадавших.

Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что изначально синоптики давали более благоприятный прогноз на лето. Южный Урал не входил в число регионов, где ожидалась засуха. Весной, несмотря на коронавирус, аграрии очень хорошо организовали полевые работы. Сельхозтоваропроизводителям были выделены субсидии - до 1 июня было перечислено более миллиарда рублей. Проведенные работы позволили получить дружные всходы, по графику велись мероприятия по уходу за посевами.

Но уже с конца мая в отдельных районах стал наблюдаться дефицит влаги, в июне-июле во всех сельскохозяйственных территориях области практически не было осадков (не выпало даже и десятой части от нормы).

Начальник Челябинского Гидрометцентра Валерий Кочегоров пояснил, в южных районах установилась почвенная засуха - запасы влаги в пахотном слое меньше 2-3 миллиметров. Кроме того, в регионе уже не одну неделю столбик термометра поднимается выше тридцатиградусной отметки, в некоторых территориях воздух прогревается до плюс 40 градусов, на почве – до плюс 56-66 градусов. Это создает атмосферную засуху. В первую очередь от неё пострадали естественные угодья и многолетние травы.

Алексей Текслер отметил, по итогам первых пяти месяцев года сельское хозяйство области демонстрировало положительную динамику, но удержать ее, с учетом нынешних реалий, будет непросто. «Я общался со специалистами, которые отмечают, что достаточно долгое время не было подобной засухи. Во многих муниципалитетах это длительная засуха, она началась в прошлые годы», - рассказал губернатор.

На сегодня в 19 из 21 сельскохозяйственных районах региона уже объявлен режим по засухе (в 18 введен, в Варненском – готовятся документы).

Но совещании выступили главы Агаповского, Карталинского, Уйского и Увельского районов и доложили о сложившейся ситуации, оцениваемых потерях аграриев, принимаемых мерах. «Мы фактически на треть проигрываем по количеству собранного урожая», - рассказал глава Агаповского района Байдавлет Тайбергенов. - Погибло 47 тысяч посевов. Сумма затрат около 250 миллионов. Ждем помощи от региона». Глава уточнил, что в этом году аграриям не удалось застраховать поля, предоставить субсидию на компенсацию части затрат на проведение агротехнических работ и внес ряд предложений для исправления ситуации в будущем.

Глава Карталинского района Анатолий Вдовин отметил, что с 13 июля в районе введен режим ЧС. Селяне стараются по максимуму заготовить корма, но без помощи им не обойтись, считает глава.

Глава Уйского района Вениамин Владельщиков отметил, что в районе пострадали посевы 10 сельхозпредприятий и более 30 крестьянских хозяйств. «Погибло около 18 тысяч гектаров яровых культур (порядка 23%). Ущерб – 20 миллионов рублей», - отчитался глава. Пострадали также посевы ячменя (43%), пшеницы, овса. Страдают животноводческие хозяйства, у которых выгорели пастбища. Надои снизились.

Глава Увельского района Сергей Рослов отчитался, что в муниципалитете готовится под списание порядка 23 тысяч гектаров– это около 26 процентов ярового сева. «Сельское хозяйство района понесло убытки, по предварительным подсчетам, порядка 117 миллионов рублей», - рассказал глава. Рослов отметил, что проведению страхования посевов мешает отсутствие в районе метеорологической станции. Он просит помочь в решении вопроса.

На сегодня в области общая площадь погибших посевов составляет, предварительно, 406,5 тысячи гектар. «Предварительно недобор зерна в регионе составит около 40%. Прямой ущерб от засухи достигает два миллиарда 170 миллионов миллиона рублей. Ущерб в виде недополученной прибыли, также предварительно, уже превышает семь миллиардов рублей», - констатировал Алексей Текслер и добавил.

Алексей Текслер заверил, что в ближайшее время будет принято решение о введении режима ЧС по засухе на территории области: «Прямой ущерб (это уже понятно) будет существенным, что дает нам основания в ближайшее время объявить режим ЧС в области». Это позволит в дальнейшем соблюсти все формальные процедуры по подтверждению потерь урожая, принять меры по ликвидации последствий засухи, договориться о пролонгации долговых обязательств сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи, и обратиться в федеральные структуры за возможной финансовой помощью.

«Мы не оставим селян в беде и окажем им всю необходимую помощь» - заверил Алексей Текслер.

Алексей Текслер подчеркнул, что на сегодня аграриям нужно четко организовать работу, минимизировать возможные риски, сформировать семенной фонд.

Глава регионального минсельхоза Алексей Кобылин отметил, территориям рекомендовано также провести ревизию посевов и часть перевести из зерновых в кормовые, где ещё сохранена питательная ценность. «Рекомендовано вести заготовку кормов на территориях соседних хозяйств и в так называемых неудобьях (поймах рек, возле лесов). Рекомендовано рассмотреть возможности закупки кормов», - рассказал министр о предпринимаемых мерах.

Минсельхозу предстоит проконтролировать своевременное доведение до аграриев средств господдержки. «С учетом июльских субсидий на счета хозяйств уже поступило 1,5 миллиарда рублей» - уточнил губернатор.

Алексей Текслер также поручил областному минсельхозу совместно с муниципалитетами подготовить необходимый пакет документов для получения федеральной компенсации за потери, которые понесли предприятия из-за засухи.

Кроме того, министерству поручено проанализировать все прозвучавшие предложения, в частности, условия субсидирования по элитным семенам, по анализу погектарной поддержки в части пересмотра условий, чтобы в следующем году не было санкций за несоблюдение текущих положений поддержки, и в целом условия поддержки аграриев. «Они должны быть адекватны текущим условиям», - уточнил губернатор.

Губернатор также распорядился активизировать работу по вовлечению хозяйств в механизм страхования посевов. Напомним, еще в начале июня Алексей Текслер поручал минсельхозу региона усилить работу по агрострахованию посевов, в том числе и в связи с неблагоприятными погодными условиями. Агрострахование в Челябинской области было возобновлено в 2019 году после трехлетнего перерыва. В этом году сумма по страхованию была увеличена более чем в пять раз, но этого недостаточно.

«Я уже второй год говорю. Это достаточно эффективная форма защиты и снятия рисков. Тем не менее, по-прежнему у нас в регионе страхование посевов используется не часто», - с неудовлетворением констатировал Алексей Текслер и поручил министру Алексею Кобылину очень внимательно проанализировать ситуацию и представить предложения по ее изменению.

Алексей Текслер призвал представителей банков и лизинговых компаний включиться в работу и помочь фермерам и хозяйствам в пролонгации банковских кредитов и расчетов по лизинговым программам. «Звучали предложения по корректировке федеральной нормативной базы для того, чтобы дать возможность прологнировать обязательства, в первую очередь по льготным ставкам. Поручаю такое обращение подготовить в федеральное правительство и соответствующую корректировку нормативной региональной базы», - распорядился губернатор.

Алексей Текслер заверил, что будет лично контролировать ситуацию: «Ситуацию буду держать на личном контроле. Акценты прозвучали».