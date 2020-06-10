Алексей Текслер попросил главу минсельхоза оценить риски снижения урожайности из-за жары

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил минсельхозу региона активизировать работу по агрострахованию посевов, в том числе и в связи с неблагоприятными погодными условиями.

На совещании с главами муниципальных образований, которое состоялось 10 июня в режиме ВКС, глава минсельхоза региона Алексей Кобылин доложил о предварительных итогах весенней посевной кампании в регионе.

Алексей Текслер отметил, что предварительные итоги весенней посевной кампании в регионе получили положительную оценку и поинтересовался у министра насколько высоко он оценивает риски урожайности, особенно в южных районах с учетом установившейся в регионе аномальной жары.

В последние дни столбик термометра поднимается выше 30-градусной отметки и осадки не отмечаются. Жара может повлиять на снижение урожайности.

«Ситуацию оцениваем как сложную, но плановую. В начале июня месяца в области возможны высокие температуры воздуха. С учетом применения аграриями минеральных удобрений ситуация терпимая», - отметил министр.

Кроме того, по словам министра, по прогнозу в области ожидается полоса дождей - в пятницу и субботу текущей недели и всю следующую неделю, начиная со вторника. «Это позволит исправить ситуацию», - уверен Алексей Кобылин.

Алексей Текслер также поинтересовался у министра, как на сегодня идет работа по выполнения его поручения по агрострахованию.

Алексей Кобылин отчитался, что была проведена большая предварительная работа по агрострахованию. В этом году сумма по страхованию увеличилась более чем в пять раз. «Если в прошлом году было 15 миллионов, то в этом – 78,5 миллиона, - уточнил министр. - Работа по страхованию продолжается».

Агрострахование в Челябинской области было возобновлено в 2019 году после трехлетнего перерыва. В феврале 2020 года министр Алексей Кобылин и исполнительный директор Национального союза агростраховщиков (НСА) Мухарбий Борануков подписали соглашение о сотрудничестве с целью развития страхования в сельском хозяйстве региона. Агрострахование сегодня осуществляется по трём направлениям: растениеводство, рыбоводство и животноводство.

«Понятно, что тема непростая. Но практика показывает, что агрострахования для территорий рискованного земледелия оправданно», - подчеркнул Алексей Текслер. Оно позволяет защитить сельхозтоваропроизводителей от неблагоприятных погодных условий. По договору застрахованным компенсируется 50% страхового взноса за счет средств федерального и областного бюджетов.

«Прошу эту работу продолжить», - распорядился губернатор.

В этом году площадь ярового сева составила 1 миллион 749 тысячи гектар, в том числе зерновых и зернобобовых культур – 1,4 миллиона. Планируется собрать не менее двух миллионов тонн зерна.

По состоянию на 1 июня субсидирование сельхозтоваропроизводителей областей составило 1,1 миллиарда рублей, в том числе на поддержку растениеводства из областного и федерального бюджетов направлено 434,6 миллиона рублей. До конца года будет перечислено ещё 726 миллионов рублей. В общей сложности на растениеводство будет направлено, с учётом приобретения техники – один миллиард 160 миллионов рублей.