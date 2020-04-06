Текслер ответил на вопросы по борьбе с коронавирусом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 апреля ответил на вопросы журналистов по борьбе с коронавирусом.

- Будут ли введен карантин для граждан, приезжающих в область из Москвы и Санкт-Петербурга, как это сделано в ряде регионов?

- Это возможная мера, но она должна быть синхронизирована с соседними региона, где находятся аэропорты. В одностороннем порядке вводить такие ограничения считаю преждевременным.

- Будет ли расширен список отраслей малого и среднего бизнеса, которым положены льготы?

- Мониторинг ведется ежедневно. Под первый «пакет» льгот попали те отрасли, которые на федеральном уровне определены как наиболее пострадавшие. Мы рассматриваем возможность помощи и для выпадающих отраслей.

- Снежинск закрыл въезд в город. Планируется ли закрывать другие города?

- ЗАТО в силу специфики имеют жесткий режим, который обеспечен силами Росгвардии. У других территорий такой возможности нет, подобные решения не планируем.

- Будут ли приняты меры по снижению арендных платежей для организаций, которым пока запрещено работать?

- На государственные и муниципальные помещения уже введена отсрочка арендных платежей. Что касается частных помещений, мы планируем для владельцев ТРК ввести льготы на налог на имущества при условии предоставления им льгот по аренде для предпринимателей.

- Готовы ли в регионе медучреждения к наплыву больных коронавирусом?

- У нас полностью готовы к приему больных и укомплектованы ОКБ №2, первый корпус горбольницы №2 в Миассе и областной противотуберкулезный диспансер.

- Будут ли штрафовать граждан за праздное гуляние по улицам?

- Сейчас штрафы выписывают только тем, кому Роспотребнадзором предписан обязательный режим самоизоляции, с остальными гражданами пока полицейские только проводят беседы. Но, если ситуация будет ухудшаться, то будут для всех граждан применяться наказания.

- Когда откроется общий счет для помощи южноуральцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации?

- Счет будет открыт сегодня, с банком уже обговорили. Я сразу же переведу на него свои средства. Выразили готовность вложить личные деньги и бизнесмены, депутаты, члены правительства. Приглашаем всех желающих по возможности помочь нашим гражданам.

Читайте нас там, где Вам удобно!

Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram