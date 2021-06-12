Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравляет всех южноуральцев Днем России.

«Этот праздник объединяет всю нашу огромную и многонациональную страну с ее вековыми традициями, богатым историческим и культурным наследием, мощным социально-экономическим потенциалом», - говорится в поздравлении.

Южный Урал вносит достойный вклад в развитие и процветание России. «Жители нашего края всегда откликались на нужды страны и никогда не подводили ее, с честью выполняли важные государственные задачи в мирное и военное время. И сегодня мы продолжаем делать все, чтобы наши дети и внуки гордились нами, как мы гордимся своими великими предками, их свершениями и победами», - подчеркнул глава региона.

Общими усилиями Челябинская область и Россия станут сильнее и крепче. «Главными ориентирами в жизни всегда будут любовь к Родине, забота о детях и родителях, стремление сделать мир вокруг себя лучше», - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер пожелал южноуральцам счастья, мира, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях на благо нашей Родины.

Напомним, 12 июня 1991 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, входившей тогда в состав СССР. Кроме того, в этот день в России прошли первые президентские выборы.

В 1992 году 12 июня стал праздничным днем, а в 1994 году первый президент России Борис Ельцин указом придал Дню независимости государственный статус. Свое нынешнее название праздник получил в 2002 году.

Южноуральцы, как и все россияне, будут отмечать День России в течение трех дней. В регионе запланированы разнообразные праздничные мероприятия.