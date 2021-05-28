Текслер: Приезжайте в Челябинскую область, у нас очень гостеприимный и красивый регион

В Челябинской области в 2020 году объем загрязняющих выбросов в атмосферу сократился на 7,3%, благодаря природоохранным мероприятиям, реализованным региональными властями совместно с федеральными структурами и предприятиями.

Сегодня, 28 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил лучшие региональные практики в сфере экологии на пленарном заседании 9-го Невского международного экологического конгресса.

«Челябинская область – экономически развитый промышленный регион России, и сегодня мы вместе с правительством Российской Федерации, в рамках национального проекта «Экология», активно реализуем ряд природоохранных инициатив и мероприятий, существенно снижающих воздействие на окружающую среду, - рассказал Алексей Текслер. - Это повышает качество жизни наших граждан, сохраняет нашу уникальную природу – леса, озера, позволяет нам активно развивать экологический туризм, повышать привлекательность региона».

Южный Урал первым в Российской Федерации принял региональный экологический стандарт (в декабре 2020 года). Он разработан совместно с экологами и регламентирует принципы охраны атмосферного воздуха, сохранения водных ресурсов, увеличения площади озеленения и развития экологического волонтёрства.

С крупнейшими предприятиями Челябинска и Магнитогорска в рамках федерального проекта «Чистый воздух» заключены экологические соглашения о снижении выбросов и сбросов.

В рамках регионального экологического стандарта, подобные соглашения заключены с предприятиями других промышленных городов области.

Всего на сегодня заключено 49 таких соглашений, реализация которых позволит снизить объем выбросов в атмосферу более чем на 20% уже к 2024 году.

В Челябинской области для контроля за реализацией взятых промышленниками обязательств создан единый центр онлайн-мониторинга качества воздуха. Система мониторинга способна автоматически получать данные замеров со всех стационарных и передвижных постов и с «сигнальных» датчиков сети наблюдений на границах санитарно-защитных зон предприятий. Данные обрабатываются, анализируются, составляются прогнозы ситуации. Это позволяет оперативно выявлять нарушителей воздухоохранного законодательства и применять меры административного воздействия.

Система имеет свободный доступ в интернете, любой человек может посмотреть состояние окружающего воздуха. Постепенно с систему мониторинга планируется интегрировать квотирование выбросов. В перспективе она включит все города области. Причем контроль будет вестись и по другим направлениям (вода, система обращения с отходами, почва, а также ситуации с паводками, наводнениями и другими ЧС).

Ликвидация объектов накопленного вреда – следующее ключевое направление в деятельности регионального правительства.

В этом году завершается рекультивация Челябинской свалки. На очереди другие города региона, где есть аналогичные проблемы.

В рамках задачи перехода к экономике оборотного цикла принят региональный закон «О раздельном сборе мусора».

Помимо этого, для улучшения качества воздуха в области заканчиваются работы по рекультивации городской свалки в Челябинске. Работы ведутся совместно с министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и госкорпорацией Росатом в рамках регионального проекта «Чистая страна». На эти цели направлено 4,5 миллиарда рублей, из них более одного миллиарда рублей – средства области, остальные деньги – из федерального бюджета. Работы планируется завершить в августе 2021 года. Затем приступят к рекультивации свалки в Магнитогорске).

Вице-премьер Виктория Абрамченко, побывавшая с Алексеем Текслером в январе 2021 года на месте закрытого полигона ТБО в центре Челябинска, положительно оценила проведенные работы по рекультивации.

Ведется работа по снижению выбросов от предприятий теплоэнергетики и транспорта за счёт использования природного газа, как наиболее чистого из всех ископаемых топлив.

В Челябинске до конца года будет переведена с угля на газ ТЭЦ-2.

Идёт замена старого автобусного парка на автобусы на природном газе. Прорабатывается вопрос обновления общественного электротранспорта и приобретение автобусов на газомоторном топливе в рамках национального проекта «Экология».

Формируется сеть зарядных станций для электространспорта.

«Если коротко описать текущий результат всей нашей работы, то – он прост и нагляден, по итогам прошлого года в регионе на 7,3% снизились выбросы от стационарных источников загрязняющих веществ. Это очень хороший темп. Есть положительная реакция наших жителей. Это реальный результат национального проекта “Экология”», – Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что предстоит реализовать еще много планов. «Я уверен, что наши практики могут быть интересны не только в России, но и за рубежом. Мы готовы делиться своим опытом», - подчеркнул Алексей Текслер.

Челябинская область получила конкретную поддержку при обсуждении экологических вопросов в рамках Дней региона в Совете Федерации.

Губернатор пригласил всех участников конгресса посетить Челябинскую область. «У нас очень гостеприимный и красивый регион», - заверил Алексей Текслер.