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Вице-премьер РФ считает уникальной рекультивацию свалки в Челябинске

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, курирующая экологию, сегодня, 28 января, работает в Челябинске. Свой официальный визит замглавы правительства РФ начала на Южном Урале с закрытой челябинской свалки, которую осмотрела вместе с губернатором Алексеем Текслером.

Как ранее рассказывала Виктория Абрамченко, Челябинская свалка эксплуатировалась почти 70 лет – начиная с 1949 года – и стала одной из крупнейших в Европе свалок, которые находятся в границах города. Она занимает площадь более 74 гектаров, а высота свалочного тела составляет порядка 42 метров. Из-за постоянных возгораний на свалке город окутывали гарь и дым - объем выбросов свалочных газов составлял более 60 тысяч тонн в год.

В 2018 году свалка была полностью закрыта для приема отходов (основной полигон челябинской агломерации находится в Полетаево). Рекультивация началась в 2019 году. К настоящему моменту завершен технический этап. Как пояснил губернатор, работы по рекультивации Челябинской свалки планируется завершить в августе 2021 года. «Мы спокойно находимся на территории свалки и понимаем, что уже нет ни запахов, ни выбросов», - констатировал Алексей Текслер.С помощью оборудования идет дегазация. Все процессы распада контролируются.

Летом 2021 года будет проведен биологический этап. «Осталось завершить ряд инфраструктурных задач и завершить биологическую часть рекультивации», - уточнил губернатор.

Виктория Абрамченко положительно оценила проведенные работы: «То, что сделано, сделано по наилучшим доступным технологиям с применением лучших экологических стандартов – это очень хорошо. Мы увидели несколько этапов, несколько инженерных сооружений, технологий, которые применены в рекультивации данной свалки, такого второго объекта пока в стране нет. Это, действительно, уникальная рекультивация».

Вице-премьер предложила высадить деревья на месте бывшего полигона ТКО, но сначала посоветоваться с жителями. «Относительно высадки деревьев – решение за жителями, я бы предложила региональной команде соотнести это с мнением жителей. Наша совместная задача сделать все, чтобы выбросы, которые влияют в первую очередь на здоровье людей в вашем городе, были снижены», - отметила Виктория Абрамченко.

Как пояснил Алексей Текслер, работы по рекультивации ведутся в рамках регионального проекта «Чистая страна». На эти цели направлено 4,5 миллиарда рублей, из них более одного миллиарда рублей – средства области, остальные деньги – из федерального бюджета.

Как пояснил губернатор, работы по рекультивации Челябинской свалки планируется завершить в августе 2021 года. «Все идет по плану, летом эта работа будет завершена, и мы приступим к работе по рекультивации Магнитогорской городской свалки», - отметил Алексей Текслер.

Напомним, в конце 2020 года президент Владимир Путин похвалил губернатора Алексея Текслера за работы по рекультивации самого большого в Европе полигона ТБО.

Для справки:

Челябинская городская свалка находится в центре города – в Металлургическом районе. Ее эксплуатация началась в 1949-м году. Рекультивации свалка подлежала еще с 1993-го года, но официально была закрыта только в сентябре 2018-го.

К тому моменту она занимала почти 90 гектаров. Количество размещенных отходов составляло 17,5 миллиона кубометров. По данным Росприроднадзора, объект давал до 30-ти процентов вредных выбросов в атмосферу Челябинска.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ единственным исполнителем работ является ФГУП «РосРАО». К работам он приступил в конце 2019 года после разработки проекта и получения положительных заключений на него государственной экологической и градостроительной экспертизы. Общая стоимость проекта, который реализуется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», составляет более 4,5 миллиарда рублей.

Рекультивация проводится в три этапа: подготовительный, технический и биологический.

По окончании реализации проекта выбросы в атмосферу города Челябинска и Челябинской области сократятся на 40 миллионов кубических метров в год, а также будет ликвидирована угроза попадания токсичного фильтрата с полигона в реку Миасс и городской водозабор.

Новый полигон для Челябинска (предусмотрена сортировка ТКО) будет построен в 50-60 километрах от Челябинска, в районе поселка Чишма.

Фото: пресс-служба губернатора