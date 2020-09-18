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Текслер проконтролировал ход строительства инфекционной больницы

Общество
Сегодня, 20:13
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Автор: 
Любовь Юрина

Строительство инфекционной больницы в посёлке Малая Сосновка, недалеко от Челябинска идет строго по графику. Построить новое медицинское учреждение планируется в рекордно короткие сроки и открыть в ноябре 2020 года.

Лично контролирует процесс строительства губернатор Алексей Текслер. Он уже приезжал на строительную площадку менее месяца назад, чтобы дать старт началу стройки, и сегодня, 18 сентября, вновь проконтролировал ход строительно-монтажных работ.

«За 26 дней сделан большой объем работ: земляных, фундаментных, установлены металлоконструкции, во многом стены смонтированы, в ближайшие дни начнется монтаж кровли, необходимой инженерии», - отметил Алексей Текслер, внимательно осмотревший ход работ.

К стройке привлечено около 500 рабочих из Уфы (из трех компаний) и порядка 800 человек из восьми челябинских строительных компаний. Всего для работы привлечено 11 подрядных организаций.

«На сегодняшний день на стройплощадке завершены работы по обустройству фундаментов всех зданий, возведены каркасы семи лечебных корпусов, начата обшивка внутренних и наружных стен зданий на трёх корпусах. Ведутся работы по прокладке водопровода и необходимые в рамках благоустройства дорожные работы, - рассказал директор подрядной организации Рустем Насыров. - На этой неделе начинаются работы по прокладке трубопроводов медицинского газа. Также начинаются работы по монтажу вентиляционных систем, и рабочие приступают к монтажу электрики внутри корпусов».

Новая больница будет соответствовать всем международным стандартам. «Здесь будет все для того, чтобы до пятисот человек в случае необходимости принять, и реанимационные, и операционные комнаты. Это не только ковидная база, это многопрофильная инфекционная больница», - отметил Алексей Текслер.

Планируется размещение 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных, оснащенных самым современным оборудованием.

«В случае экстренной ситуации количество коек для круглосуточного пребывания увеличится до 382. В чрезвычайной ситуации до 482 коек, - поделился министр здравоохранения области Юрий Семёнов. - Операционные, диагностическое отделение, гемотрансфузионный кабинет, лаборатория, дезинфекционное отделение, аптека и даже – общежитие для медиков».

Губернатор внимательно посмотрел, как идет работа, и выслушал отчеты. «Состоялись все конкурсы по закупке оборудования, все синхронизировано вместе с объектами строительства», – отметил Алексей Текслер и подчеркнул, что минздрав и рабочая группа правительства продолжат в ежедневном режиме контролировать строительство.

«Итоговый срок – 1 ноября – никто не отменял. И мы его отменять не будем. Для нас объект важный, принципиальный. В регионе такой больницы нет, а сегодня ситуация по ковиду хоть и стабильная, контролируемая, но достаточно напряженная, поэтому такой объект нам необходим», – подчеркнул Алексей Текслер.

Новое медицинское учреждение станет частью областной больницы №3, в которой находится основная ковидная база. Штат инфекционной больницы уже частично укомплектован, ведется дополнительный набор медицинских работников.

Предполагается, что медучреждение будет принимать пациентов со всей области. Новый корпус позволит разгрузить часть госпитальных баз по коронавирусу, а также проводить работу по профильному направлению.

Справка.

Заказчиком работ по строительству инфекционной больницы выступает «Фонд Социального и жилищного строительства». Фонд заключил договор генерального подряда с ООО «Новая Уральская Компания».

На возведение больницы выделено 1,95 миллиарда рублей. Дополнительно 550 миллионов рублей будет потрачено на обеспечение учреждения медицинским и вспомогательным оборудованием.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Алексей Текслер
Инфекционная больница
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