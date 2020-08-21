Цуканов: Уверен, новую инфекционную больницу в Челябинске построят в срок

Полномочный предствитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов сегодня, 21-го августа, в ходе рабочего визита в Челябинск побывал на строительной площадке, где возводится новая инфекционная больница.

Напомним, медицинское учреждение постоят на выезде из южноуральской столице - в поселке Малая Сосновка.

«Это своевременное управленческое решение, принятое губернатором. По поводу сроков: технологии отработаны, не вызывает сомнений, что будет построен. Это имиджевая составляющая не только для региона, но и для компании, которая взяла на себя обязательства», - сказал Николай Цуканов.

Глава региона Алексей Текслер, побывавший на строительной площадке вместе с полпредом, дал старт началу работ по возведению нового медицинского учреждения.

Губернатор Челябинской области поставил задачу построить «инфекционку» в кратчайшие сроки. Он отметил, что объект будет готов к приему первых пациентов уже в ноябре этого года. Губернатор лично проконтролирует процесс строительства больницы.

«Принципиально, чтобы объект был построен и введен уже в ноябре этого года. Подрядчик взял на себя обязательства, и я лично буду контролировать этот процесс. Мы в ежедневном режиме будем решать все вопросы, чтобы открыть эту больницу и быть уверенными, что новый осенне-зимний сезон наш регион пройдет с эпидемиологической точки зрения спокойно и надежно», - подчеркнул Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, новое медицинское учреждение будет соответствовать всем современным требованиям. Она рассчитана на сто боксов: 82 - для круглосуточного пребывания и 18 - реанимационных.

В экстренной ситуации мощность инфекционной больницы увеличивается до 382-х коек круглосуточного пребывания, в случае режима чрезвычайной ситуации – до 482-х коек.

В больнице также оборудуют операционные, диагностическое отделение (УЗИ, эндоскопии и функциональной диагностики), гемотрансфузионный кабинет, лаборатория, дезинфекционное отделение, аптека и общежитие для персонала.

На строительство и оборудование новой инфекционной больницы выделено два с половиной миллиарда рублей.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что площадка оборудована всей необходимой инженерной инфраструктурой.

По словам первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, с учетом сжатых сроков строительства велся поиск земельного участка, который бы имел все необходимые коммуникации и не вызывал бы никаких опасений со стороны жителей.

«Мы посмотрели более десяти земельных участков, и Малая Сосновка оказался наиболее подходящим, наиболее приспособленным с точки зрения инфраструктуры, готовности участка, проведенных геодезических изысканий. Дорога подведена, вода, электроэнергия есть, что позволит достаточно быстро параллельно подключать объект уже к системам коммуникаций», - пояснила Ирина Гехт.

Она уточнила, что 12-метровые боксированные палаты рассчитаны на одного человека, в случае эпидемического подъема в палатах разместят по четыре койки, как это делается сейчас на госпитальных базах.

«Также здесь будет приемный покой, чтобы больница не только работала на моноинфекцию, но и могла в «мирное время» принимать пациентов с другими инфекционными заболеваниями. Само ее расположение предполагает, что каждое крыло может быть специализированным под ту или иную инфекцию», - отметила Ирина Гехт.

Причину такой спешности (объект должен быть сдан в эксплуатацию уже к первому ноября) первый вице-губернатора объяснила не столько ожиданиями второй волны коронавируса, которую предрекают этой осенью, но и начавшимся сезонным подъемом заболеваемости простудами.

По словам Ирины Гехт, непростой в регионе может оказаться и ситуация с гриппом, ОРВИ, так как за годы зачастую бесконтрольного применения у людей вырабатывается «иммунитет» к антибиотикам, что затрудняет лечение. Ирина Гехт призвала всех южноуральцев к вакцинации.

«Беря у заболевших пробы, мы видим, что в двух из десяти случаев - ковид, остальное - другие простудные болезни. Если в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом еще и вторая волна коронавируса начнется, нашим медицинским организациям придется очень сложно. Практически все придется перепрофилировать. Новая инфекционная больница позволит разделить потоки пациентов. Ее мы можем оставить под ковид, сохранив при этом больницы города под оказание плановой помощи», - сказала Ирина Гехт.