Текслер: Садовых маршрутов до 30 апреля не будет, а дальше посмотрим

Специализированные садовые маршруты в Челябинской области будут запущены не ранее первого мая 2020 года. Но эта дата может быть и перенесена в случае неблагоприятного развития ситуации по распространению коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге 20 апреля.

«До 30 апреля не будет никаких садовых маршрутов. Дальше посмотрим», - рассказал губернатор.

Глава региона напомнил, что и в предыдущие годы автобусные маршруты для садоводов не запускались раньше начала мая.

Пока, несмотря на действующий в регионе режим обязательной самоизоляции, садоводам разрешено ездить на свои участки на личном легковом автотранспорте. Этот режим будет действовать до конца ограничительных мер.

Алексей Текслер также не исключил вероятности введения системы спецпропусков для передвижения по территории региона. Тогда для садоводов будут действовать определенные ограничения. Например, на садовые участки разрешат ездить только раз в неделю.

Как уже сообщало агентство, специализированные садовые маршруты в Челябинской области планировалось запустить с первого мая.