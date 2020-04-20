Текслер не исключил возможности ужесточения режима самоизоляции в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не исключает возможности ужесточения мер к нарушителям режима обязательной самоизоляции.

Об этом глава региона сообщил сегодня, 20 апреля, на ежедневном брифинге.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе пока действует по 30 апреля 2020 года.

«Ужесточение мер возможно. Мы разработали систему выдачи и проверки пропусков. В случае необходимости она будет введена», - сообщил Алексей Текслер и пообещал, что в ближайшее время специалисты поподробнее расскажут об этой системе.

Ранее губернатор пояснял, для регистрации в системе необходимо будет подать заявку в интернете, получить идентификатор, который можно будет предъявить любому представителю власти.

Пропуска будут постоянные и разовые. Их можно будет получить через колл-центр, с помощью СМС и через волонтеров.

«Ситуация меняется динамично, я не исключаю, что мы меры дополнительные будем вводить, - подчеркнул Алексей Текслер и пояснил. - Мы все время ищем баланс между предупреждением распространения инфекции, сохранением качества жизни людей и поддержанием экономики региона, что тоже крайне важно, потому что это вопросы занятости и достатка людей».

Губернатор отметил, что другие регионы уже начали постепенно вводить пропуска, но пока лично он не видел в полной мере удачных вариантов. «Но такая мера возможна», - еще раз подчеркнул Алексей Текслер.

Он также прокомментировал и вопросы по садоводам: «До 30 апреля не будет садовых маршрутов, их и не было до 1 мая раньше. Дальше посмотрим. Пока садоводы могут добраться до участков на легковом автотранспорте».

На сегодня в области официально подтверждено 97 случаев коронавирусной инфекции. Темпы прироста за выходные повысились в два раза - за последние двое суток добавилось 12 и 14 случаев соответственно, ранее по 6-7 случаев. Накануне был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса.