Текслер: Такие объекты, как Челябинская инфекционка, не возводились в регионе с советских времен

В четверг, 12 ноября 2020 года, новый Челябинский инфекционный центр, возведенный в рекордно короткие сроки и оснащенный самым современным медицинским оборудованием, примет первых пациентов с коронавирусной инфекцией Covid-19.

Сегодня, 11 ноября, в больнице побывали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян.

«Сегодня большой день для всей Челябинской области. Такие объекты в регионе не возводились с советских времен. Особая наша гордость – объект построен в короткий срок. Решение о строительстве было принято летом, когда прошла первая волна (коронавирусной инфекции – прим. ред.) и был самый низкий уровень заболеваемости. Мы понимали все риски, которые есть, и приняли решение о стройке», - рассказал Алексей Текслер.

«Без преувеличения могу сказать, что губернатор Челябинской области очень оперативно принял решение», - подчеркнул Игорь Каграманян.

Старт строительству нового инфекционного центра был дан 21 августа 2020 года – тогда была забита первая своя на строительной площадке. При этом событии присутствовал губернатор.

По оценке подрядчиков, на возведение подобных объектов обычно отводится не менее 1,5 лет. Но в данном случае строителям предстояло уложиться в рекордно короткие сроки. Они работали не покладая рук и днем, и ночью. И практически каждые две недели на площадку приезжал Алексей Текслер, чтобы лично контролировать ход возведения очень важного для региона объекта.

«Мы договорились со строителями, объяснили, что объект нам очень нужен и все обязательства по срокам нужно соблюдать. Инфекционный центр построен всего за 74 дня. Я нисколько не сомневался, когда мы забивали первую сваю, и говорил, что я верю, что объект будет введен в намеченный срок, хотя сроки и были сжатые. Я благодарю наших строителей за этот объект», - поделился Алексей Текслер.

Больницу федерального уровня в Малой Сосновке (на выезде из Челябинска) возвели на площади в 19 гектаров. Круглосуточно на объекте работало более одной тысячи строителей и 100 единиц техники. Использовано 700 тонн оцинкованного металла, около 10 тысяч тонн бетона.

При возведении Челябинской инфекционной больницы за основу был взят проект уфимского госпиталя. Но «Челябинская ромашка», а именно так с высоты выглядит Челябинская инфекционная больница, только внешне похожа на ковидный госпиталь в Уфе. Все помещения внутри строились по техническому заданию южноуральских медиков.

«Доктора, средний медперсонал говорят о том, что учтены все современные технологии с точки зрения оказания качественной медпомощи нашим пациентам и, что очень важно, безопасности, как для пациентов, так и для самих медработников, - подчеркнул заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян. - Учтены разного рода уроки текущей эпидемической ситуации: вы видите, лепестковая система позволяет полностью изолировать потоки».

Всего построено 11 современных больничных корпусов. Медицинское учреждение устроено таким образом, что каждое ее крыло может использовать для лечения больных с различными инфекциями. Предусмотрена пневмопочта для быстрого и безопасного сообщения между корпусами.

Коечный фонд инфекционного центра в штатном режиме составляет 100 коек для оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями: 82 койки в индивидуальных палатных боксах и 18 коек в реанимационных боксах.

«Больница хороша тем, что она может трансформироваться по количеству коек. Когда это будет обычный режим работы, каждый корпус будет соответствовать какой-то нозологии: например, желудочно-кишечная инфекция, ВИЧ-инфекция, гепатиты – каждый корпус занимается своей специализацией», - пояснил министр здравоохранения области Юрий Семенов.

В случае необходимости и в режиме повышенной готовности коечный фонд может быть увеличен до 382 коек: 328 - в палатных боксах и 54 - реанимационных. При режиме чрезвычайной ситуации еще можно будет дополнительно развернуть 100 коек. Таким образом, общая мощность медицинской организации во время ЧС и эпидемически неблагоприятной обстановки составит 482 койки, в том числе 54 реанимационные.

Практика показала, что при лечении пациентов с коронавирусной и с любой другой инфекцией могут возникнуть состояния, когда потребуется и хирургическое вмешательство. «В новой инфекционной больнице предусмотрена прекрасная операционная система. И здесь есть все условия для хирургических вмешательств», - отметил Игорь Каграманян.

Сформирован штат больницы. «Очень важно, что оперативно и качественно сформирован штат медицинских работников по ключевым специальностям», - отметил Игорь Каграманян. В ковидном госпитале будут работать более 200 высококвалифицированных медиков.

«У нас сейчас больница укомплектована. Большая часть – сотрудники нашей крупнейшей областной больницы №3 (чьим подразделением и является новая инфекционная больница – прим. ред.). Около одной трети сотрудников - это тот персонал, который был привлечен из других ковидных баз. Есть и те, кто уходил из государственной медицины в частную и, увидев эту больницу, вернулся в здравоохранение. Мы тоже очень рады, что условия позволяют принимать такие решения», - отметил Алексей Текслер. В новой инфекционной больнице будут работать и студенты-ординаторы старших курсов медицинского университета. Они, по их словам, уже рвутся в бой и очень рады будут трудиться в медицинском центре, оснащенном современным оборудованием. «Мы мобилизовали серьезные ресурсы», – подчеркнул Алексей Текслер.

В распоряжении сотрудников центра будет более 6,5 тысячи современного медицинского оборудования. На оснащение больницы из регионального бюджета было выделено более 550 миллионов рублей. Вся необходимая техника уже установлена и готова к работе.

В структуре инфекционного центра предусмотрены также отделение лабораторной диагностики, в том числе ПЦР и бактериологическая лаборатории; отделение лучевых методов диагностики в том числе с компьютерным томографом; приемно-сортировочное отделение; отделение инструментальной диагностики с оборудованием экспертного класса; отделение эфферентных методов лечения с аппаратами искусственной почки, ультрагемофильтрации; центральная стерилизационная станция; санитарный пункт обработки автотранспорта.

На территории инфекционного центра построено общежитие для медицинских работников. «И это очень правильное решение, особенно, когда больница находится за городом. Взять, например, как сейчас, ситуацию с коронавирусной инфекцией, не все сотрудники могут после смены вернуться домой, есть опасение заражения. В общежитии комфортные условия, есть все необходимое», – пояснил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов.

Кроме того, предусмотрен гараж для автотранспорта по доставке медицинских работников и автотранспорта иного назначения. Доставлять медицинских работников будут на специальных автобусах, в будущем – здесь появится и остановка для общественного транспорта.

«Это важная и долгожданная больница – она, безусловно, повлияет на качество оказания медпомощи, и я говорю не только про ковид. Одновременно с вводом этой больницы мы часть нашей ковидной базы вернем в плановую медицину. Это важно, когда мы говорим о болезнях кровообращения и сердечно-сосудистых заболеваниях, о кардиологическом профиле», – подчеркнул Алексей Текслер.

Открытие Челябинского инфекционного центра позволит разгрузить уже перепрофилированные медицинские организации, сконцентрировать высококвалифицированные кадры для оказания медицинской помощи с соблюдением стандартов, порядков оказания медицинской помощи и временных методических рекомендаций с использованием новейшего оборудования широкого спектра.

Данные мероприятия позволят усилить диагностическую базу, сконцентрировать проведение диагностических процедур и на ранних стадиях заболевания начать упреждающую терапию, что положительно скажется на исходе заболевания пациентов.

Алексей Текслер также обратил внимание всех присутствовавших на открытии инфекционного центра, то улица, на которой он располагается будет названа улицей «Героев медиков». «Это глубоко символично. Важно, чтобы вклад медицинских работников в спасение жизни людей был увековечен на долгие -долгие годы», - подчеркнул Алексей Текслер. Во дворе больницы будет установлен камень с табличкой, на которой будет написана Клятва Гиппократа.

Проект Челябинского инфекционного центра может быть растиражирован по всей стране. «Хороший современный проект. Уверен, он будет тиражироваться и в других регионах страны в случае необходимости», – подытожил заместитель министра Российской Федерации Игорь Каграманян.

Алексей Текслер отметил, что в Челябинской области власти в дальнейшем планируют использовать эту наработанную практику на других объектах и не только в сфере здравоохранения. «Мы во многом будем брать за основу этот проект по срокам и качеству», - подчеркнул глава региона.