ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Текслер: В области принято в эксплуатацию только 53% от заявленных к открытию пляжей

Общество
Сегодня, 15:54
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области лето в самом разгаре, но пока только половина из планируемых к открытию пляжей принята в эксплуатацию.

На это обратил внимание губернатор Алексей Текслер на совещании с главами, которое он провел в режиме ВКС 10 июня.

По словам главы региона, в купальном сезоне 2020 года планировалось открыть 115 пляжей по всей области.

«Из заявленных к открытию пляжей принято в эксплуатацию только 53 процента», - констатировал Алексей Текслер. Региональное управление Роспотребнадзора не выдало еще ни одного разрешения на купание жителей в водоемах региона.

«При этом люди купаются. Этому способствует погода», - отметил губернатор. В последние дни в области установилась аномально жаркая погода. Столбик термометра поднимается выше тридцатиградусной отметки. Ветра практически нет. Южноуральцы Алексей Текслер потребовал от глав муниципальных образований обеспечить безопасность людей во время купания в водоемах и реках. «Коллеги, необходимо привести пляжи в порядок с соблюдением всех требований безопасности, организовать спасательные посты, обеспечить иные штатные меры», - обратился к главам Алексей Текслер.

Руководителям муниципалитетов поставлен срок выполнения поручения - не позднее 15 июня текущего года. Губернатор поручил министерству общественной безопасности взять вопрос на особый контроль.

Традиционно купальный сезон в Челябинской области открывают в начале июня. Но в этом году сроки перенесены в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. На территории региона по 14 июня действует режим повышенной опасности.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
Сегодня, 15:06
В Челябинской области 63 тысячи детей в возрасте от 3 до 7 лет могут претендовать на новое пособие
Общество
Сегодня, 14:45
Текслер: В ближайшее время восстановим оказание плановой медпомощи по всем профилям заболеваний
Общество
Сегодня, 13:54
Текслер назвал передовиков и отстающих в борьбе с коронавирусом
Общество
Сегодня, 13:02
С 15 июня в Челябинской области возобновят работу часть санаториев и детские спортшколы
Сегодня, 11:37
В Челябинской области впервые число выздоровевших пациентов за сутки превысило число новых заболевших
Сегодня, 11:20
В праздничные дни будут выставлены спасательные посты в национальных парках
Сегодня, 11:03
Ночью на М-5 в районе Миасса перекроют движение, а до 15 августа введут реверсивное движение
Вчера, 17:33
Жители Челябинской области выбрасывают в мусорные баки гробы и останки животных
Вчера, 17:21
Южноуральцы стали активнее обращаться за СНИЛС
Вчера, 17:16
В челябинском поселке Чурилово восстановили ливневую канализацию
Вчера, 16:14
Жители Челябинска до конца недели выберут объекты для благоустройства в новом году
Вчера, 15:17
Южноуральским полицейским поручили пристальней следить за подростками
Вчера, 14:59
Анонсы событий и мероприятия на 10 июня
Вчера, 14:55
В Челябинской области поставлен новый антирекорд смертности пациентов с коронавирусом
Общество
Сегодня, 13:02
С 15 июня в Челябинской области возобновят работу часть санаториев и детские спортшколы
Общество
Сегодня, 13:54
Текслер назвал передовиков и отстающих в борьбе с коронавирусом
Новости
Сегодня, 16:09
Происшествия
В Челябинске вандалы разгромили сквер «Юбилейный»
Сегодня, 16:02
Происшествия
Челябинцы продолжают наживаться за счет мигрантов
Сегодня, 15:29
Экономика
МегаФон и Booking.com дарят бесплатные разговоры в течение месяца за путешествия по России
Сегодня, 14:44
Происшествия
В Челябинске пьяная компания разгромила машину скорой помощи
Сегодня, 14:03
Среда обитания
Жители Челябинской области продолжают задыхаться и жаловаться
Материалы рубрики
Сегодня, 11:20
Общество
В праздничные дни будут выставлены спасательные посты в национальных парках
Сегодня, 11:03
Общество
Ночью на М-5 в районе Миасса перекроют движение, а до 15 августа введут реверсивное движение
Вчера, 17:33
Общество
Жители Челябинской области выбрасывают в мусорные баки гробы и останки животных
Вчера, 17:21
Общество
Южноуральцы стали активнее обращаться за СНИЛС
Вчера, 17:16
Общество
В челябинском поселке Чурилово восстановили ливневую канализацию
Теги
Алексей Текслер
пляжи
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика