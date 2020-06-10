Текслер: В области принято в эксплуатацию только 53% от заявленных к открытию пляжей

В Челябинской области лето в самом разгаре, но пока только половина из планируемых к открытию пляжей принята в эксплуатацию.

На это обратил внимание губернатор Алексей Текслер на совещании с главами, которое он провел в режиме ВКС 10 июня.

По словам главы региона, в купальном сезоне 2020 года планировалось открыть 115 пляжей по всей области.

«Из заявленных к открытию пляжей принято в эксплуатацию только 53 процента», - констатировал Алексей Текслер. Региональное управление Роспотребнадзора не выдало еще ни одного разрешения на купание жителей в водоемах региона.

«При этом люди купаются. Этому способствует погода», - отметил губернатор. В последние дни в области установилась аномально жаркая погода. Столбик термометра поднимается выше тридцатиградусной отметки. Ветра практически нет. Южноуральцы Алексей Текслер потребовал от глав муниципальных образований обеспечить безопасность людей во время купания в водоемах и реках. «Коллеги, необходимо привести пляжи в порядок с соблюдением всех требований безопасности, организовать спасательные посты, обеспечить иные штатные меры», - обратился к главам Алексей Текслер.

Руководителям муниципалитетов поставлен срок выполнения поручения - не позднее 15 июня текущего года. Губернатор поручил министерству общественной безопасности взять вопрос на особый контроль.

Традиционно купальный сезон в Челябинской области открывают в начале июня. Но в этом году сроки перенесены в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. На территории региона по 14 июня действует режим повышенной опасности.