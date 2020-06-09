Роспотребнадзор пока не разрешил купание южноуральцев в озерах, да и к качеству воды есть вопросы

Роспотребнадзор Челябинской области пока не выдал ни одного разрешения на купание жителей в водоемах региона. Да и качество воды далеко не на всех водных объектах соответствует нормам. Но это не останавливает желающих искупнуться.

«В соответствии со статьей 18 ФЗ № 52 использование водного объекта допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения», - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. По состоянию на восьмое июня 2020 года ведомство не выдало ни одного заключения о соответствии использования водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для населения использования водного объекта.

То есть пока купаться в озерах региона запрещено. Но жаркая погода, установившаяся на территории Южного Урала, подталкивает жителей от мала до велика подтягиваться поближе к водной глади и, как минимум, помочить ножки.

В минувшие выходные немалое количество отдыхающих можно было заметить на пляжах около санаториев, пансионатов, баз отдыха. Это при том, что работа всех этих мест отдыха пока запрещена в области до 30 июня (бронирование – до 14 июня).

Как рассказывают наши читатели, было заполнены пляжи в Чебаркульском, Еткульском районах. Про соблюдение санитарной дистанции, масочного режима там никто не задумывается. Много народу и на карьерах в пределах Челябинского городского округа. Челябинцы гуляют в лесопарковой зоне (где никто не заботится о том, чтобы хотя бы урны очищать от мусора) и некоторые не отказывают себе в удовольствии окунуться в воду.

Специалисты регионального Роспотребнадзора проверили качество воды в трех водных объектах областного центра: озеро Первое, озеро Смолино и Шершневское водохранилище. Были взяты пять проб в разных точках.

«По результатам лабораторных исследований, качество воды Шершневского водохранилища (пляж в районе поселка АМЗ и пляж в районе поселка Сосновка) соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям», - отметили в надзорном ведомстве.

А вот качество воды на пляже в районе переулка Мамина (Первое озеро) и пляже в районе переулка Дачный (озеро Смолино) не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Специалисты отмечают, что в несанкционированных местах купания через воду можно заразиться разными инфекционными заболеваниями, начиная от ротавируса и заканчивая холерой и гепатитом А.

На помним, в 2020 году в Челябинске будет разрешено купаться лишь на трех озерах: Смолино и Первом озере и Шершневском водохранилище.

«На данном этапе проводятся подготовительныВ список запрещенных для купания попали 27 объектов: на озёрах Смолино, Первое, Синеглазово, Исаково, Шершнёвское водохранилище и ряде других карьеров.

Пока купальный сезон в Челябинской области официально не открыт. На территории региона по 14 июня действует режим повышенной опасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.