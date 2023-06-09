Текслер: Важнейшей задачей остается всесторонняя помощь участникам СВО и членам их семей

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомились с работой пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинске.

Полпред и глава региона передали командованию танковой дивизии Центрального военного округа в Челябинской области спецоборудование: 32 квадрокоптера со смартфонами и дополнительными аккумуляторами, в том числе три дрона с тепловизором, дальномером, камерой и пультом управления, а также 47 тепловизионных прицелов.

«Важнейшей задачей на сегодня остается оказание всесторонней помощи нашим военнослужащим, мобилизованным, добровольцам – всем тем, кто находится на линии фронта», - неоднократно подчеркивал губернатор Алексей Текслер, в том числе в своем традиционном ежегодном обращении.

С начала СВО в регионе формируют грузы с экипировкой, отправляют снаряжение, оборудование и автотранспорт, регулярно передают бойцам письма с малой родины. Как сообщает пресс-служба главы региона, всего с сентября 2022 года было передано много наименований разного имущества. В том числе те же квадрокоптеры, тепловизоры, дизель-генераторы, комплекты бронезащиты, вещевое имущество.

Для качественного проведения боевого слаживания территории Чебаркульской дивизии за рекордно короткие сроки был построен полевой лагерь, мобилизованные были обеспечены всем необходимым.

Областные власти помогли с ремонтом помещений и оборудования в военных частях в Чебаркуле и Карабаше, а также отремонтировать и оборудовать пункт отбора на военную службу по контракту.

В Челябинской области продолжает создаваться комплексная инфраструктура, которая включает в себя предоставление социальной, медицинской, психологической помощи участникам СВО и их семьям.

«Поддержка защитников Отечества и их семей - наше общее дело, - отмечал Владимир Якушев на совещании с главными федеральными инспекторами УрФО. - Участники специальной военной операции должны знать, что ни они, ни их близкие никогда не останутся один на один с проблемами. Это важнейшая задача, и от неё во многом зависит достижение целей специальной военной операции».

Челябинская область в числе первых приняла региональный закон о поддержке воинов и их семей. Установлены свои региональные выплаты, в том числе организована помощь пожилым родителям. Организуется бесплатный отдых для детей, оказывается помощь в получении образования, трудоустройстве, газифицируем домовладения.

«Благодаря дополнительным мерам поддержки от Челябинской области, участники спецоперации и члены их семей получили более одного миллиарда рублей в виде единовременных выплат», - отметил Алексей Текслер.

Кроме того, в Челябинской области не забывают и о проживающих в ДНР и ЛНР детях. При поддержке региона тысячи ребятишек смогли отдохнуть и продолжить учиться в детских лагерях не только на территории Южного Урала, но и в Краснодарском крае, и в Крыму.

Особое внимание уделяют в области созданию системы социально-медицинской реабилитации для участников СВО. Для этого проведен масштабный капитальный ремонт в Челябинском военном госпитале, также обновляют в учреждении медицинское оборудование и благоустраивают территорию медучреждения.

Первого июня по поручению президента РФ в Челябинске начало работу региональное отделение государственного Фонда «Защитники Отечества». «Мы можем решить любую задачу, любую проблему, которая есть в семье наших ветеранов, и мы это обязаны сделать и сделаем», - подчеркивал на открытии филиала губернатор.

Работа фонда синхронизирована с деятельностью всех профильных областных и муниципальных органов и служб, прежде всего, с Единым центром поддержки и реабилитации участников спецоперации.

Сотрудники фонда - специальные социальные координаторы. Они сопровождают каждого ветерана СВО и семьи погибших бойцов, содействуют в получении всех полагающихся мер поддержки. Также специалисты помогают при необходимости провести психокоррекцию, оформить инвалидность, получить лекарства и другое. До конца года количество соцкоординаторов будет только увеличиваться.

Накануне Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко побывала в областном филиале Фонда, познакомилась с его работой. «В целом осталась под большим впечатлением – несмотря на то, что Фонд только начал свою работу, уже решено немало непростых вопросов, сотрудники вкладывают всю душу в свое дело», - отметила южноуральский омбудсмен.