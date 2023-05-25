Текслер: Все вместе мы приближаем долгожданную Победу

Специальная военная операция и вызовы, которые она повлекла за собой, стали центральной темой Обращения губернатора Алексея Текслера к Законодательному собранию. Отчет о деятельности правительства и планы на будущее глава региона озвучил 25 мая 2023 года.

В начале выступления глава региона отметил, что прошлый год был особенным. «Он ознаменовался историческими событиями для всей страны, для региона, для каждого жителя области. Мы столкнулись с вызовами небывалой сложности. Мы решаем новые задачи. Мы действуем сплоченно, продолжая славные трудовые и ратные традиции наших предков», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что сегодня многие предприятия области слаженно работают на обеспечение обороноспособности страны, увеличивая объемы производства и в срок выполняя гособоронзаказ.

Южноуральцы также мужественно сражаются на передовой, героически выполняя свой долг. Алексей Текслер попросил поприветствовать присутствующих в зале южноуральцев-участников СВО. Все участники мероприятия встали и громкими аплодисментами засвидетельствовали свое почтение бойцам.

Губернатор отметил, что с самого начала СВО область своевременно реагирует на все потребности и запросы. «Важнейшей задачей на сегодня остается оказание всесторонней помощи нашим военнослужащим, мобилизованным, добровольцам – всем тем, кто находится на линии фронта», - подчеркнул Алексей Текслер.

«Южный Урал в условиях спецоперации вновь стал опорным краем державы, мы оперативно адаптировались под нужды СВО, - констатировал председатель регионального парламента Александр Лазарев, комментируя обращение губернатора. - Сейчас одна из главных задач – поддержка участников спецоперации, их семей, помощь новым регионам».

На территории области был оперативно организован полевой лагерь для подготовки мобилизованных, оказана помощь в ремонте помещений в военных частях.

В обращении Алексей Текслер уделил особое внимание созданию системы социально-медицинской реабилитации для участников СВО, которая создана в регионе. «Поддержка – это не только и не столько про льготы и выплаты, сколько про справедливость и наш долг перед защитниками Родины, - прокомментировала первый заместитель главы региона Ирина Гехт, отвечающая в правительстве за соцблок. - Губернатор остановился на существующих мерах помощи, поделился планами по медицинской реабилитации, трудоустройству, социальной адаптации и другим видам работы с бойцами и их семьями».

Регион одним из первых в стране принял закон о поддержке воинов и их семей. Установлены региональные выплаты и меры социальной поддержки.

Идет масштабный ремонт в Челябинском военном госпитале, обновляется медицинское оборудование и облагораживается территория вокруг медучреждения. «Ставлю задачу завершить все работы в этом году, чтобы оказание медицинской помощи в госпитале соответствовало современным стандартам», - распорядился Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор принял решение: в дополнение к уже действующему госпиталю ветеранов войн расширить инфраструктуру по медицинской реабилитации участников СВО.

Первого июня по поручению президента РФ Владимира Путина в области начнет работу региональное отделение государственного Фонда «Защитники Отечества». «Фонд в режиме одного окна будет оказывать помощь и комплексное сопровождение ветеранам боевых действий и семьям погибших бойцов спецоперации», - пояснил Алексей Текслер.

В феврале в области начал работать областной «Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО». Он продолжит деятельность в новом здании в тесной связке с Фондом и Комитетом семей воинов Отечества.

Губернатор отметил «колоссальное включение в работу по поддержке наших бойцов и их близких волонтерских движений, политических партий, администраций муниципалитетов, организаций и предприятий, депутатов всех уровней, неравнодушных южноуральцев. Многие из слушающих в зале обращение губернатора бывали на передовой и вносили свой вклад в общее дело. «Благодарю всех земляков за такое участие. Все вместе мы приближаем долгожданную Победу, - поблагодарил губернатор и заверил. – Челябинская область оказывала и будет оказывать помощь нашим воинам».

Депутат Госдумы Яна Лантратова, комментируя обращение губернатора, обратила внимание на то, что Алексей Текслер лично бывает на передовой, вместе они посещали Волноваху и Ясиноватую, отвозили бойцам и на новые территории гуманитарную помощь. «Губернатор выстроил системную работу в этом направлении в регионе. Здесь, в тылу, пожалуй, нет ни одного человека, который так или иначе не помогал бы приближать Победу. Люди выступают единым фронтом», - констатировала депутат.

Регион оказывает всестороннюю помощь подшефным территориям в Донецкой Народной Республике - Ясиноватой и Волновахе – восстанавливает инфраструктуру, отправляет соотечественникам гуманитарные грузы, вещи для адресной поддержки семей и детей, а также помогает в организации отдыха детей в лагерях на территории Южного Урала, в Краснодарском крае и Крыму.

«Решение всех этих вопросов – это серьезный экзамен для всей системы управления региона: для министерств и ведомств, муниципалитетов, сенаторов и депутатов всех уровней и, конечно же, представителей силовых структур. Считаю, что с этими новыми задачами мы справляемся достойно. При этом не забываем выполнять и наши текущие планы», - подчеркнул Алексей Текслер.