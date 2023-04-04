04.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на пятое апреля (18+)
04.04.2023
В Челябинске «Тотальный диктант» будет посвящён экологии
04.04.2023
В Челябинске «Ночь музеев» в этом году состоится 21 мая
04.04.2023
Завалены мусором и гнилыми деревьями: челябинцы просят навести порядок на кладбищах
04.04.2023
Черным риелторам из Челябинска предъявлены новые обвинения
04.04.2023
Три коллектива представят Челябинскую область на фестивале любительских театров «Две маски»
Создан госфонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО и их семей
04.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
03.04.2023
Украинские чиновники поделили европейские страны на первый и второй сорт
03.04.2023
НАК: Теракт в Санкт-Петербурге спланирован украинскими спецслужбами
03.04.2023
Джанлука Прокаччини: «Военный конфликт на Украине не соответствует итальянским интересам»
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023