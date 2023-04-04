Создан госфонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО и их семей

В России создан государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки участников специальной военной операции (СВО).

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, фонд создан в целях «создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО, иных лиц и членов их семей».

Учредителем фонда является правительство РФ. Работа структуры будет финансироваться из федерального бюджета, а также за счет добровольных взносов и пожертвований.

Новая структура будет оказывать поддержку:

- ветеранам боевых действий, принимавшим участие в СВО на территории Донецкой и Луганской народных республик и Украины с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года, уволенным с военной службы;

- участникам боевых действий в Донбассе в составе вооруженных сил ДНР и народной милиции ЛНР с 11 мая 2014 года;

- членам семей погибших в ходе военных действий, а также умерших от ран и болезней, полученных на фронте.

В указе поясняется, что к членам семей, которые смогут получать помощь, относятся супруги, несовершеннолетние дети и дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия, дети в возрасте до 23 лет, обучающимся по очной форме и родители, совместно проживавшие с погибшим, и лица, находившиеся на иждивении погибшего.

Председателем фонда назначена Анна Цивилева. Наблюдательный совет фонда возглавил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, попечительский совет - министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Напомним, с инициативой создания фонда Владимир Путин выступил в ходе оглашения традиционного послания Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Глава государства подчеркнул, что создание специального фонда не снимает ответственности с других структур и органов власти. Помощь должна оказываться на регулярной основе.

Госфонд поддержки участников спецоперации впоследствии может заняться и вопросами других ветеранов, добавил он.