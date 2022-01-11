Текслер встретился с новым руководителем полицейского главка Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с новым начальником ГУ МВД России по региону Михаилом Скоковым.

Обсуждалась совместная работа по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

На встрече со Скоковым Алексей Текслер отметил, что его опыт и профессионализм позволят решить общую задачу, стоящую перед исполнительной властью региона и правоохранительными органами, – снижение уровня преступности при росте раскрываемости. Другие важные задачи – охрана общественного порядка и безопасность на дорогах.

«Эти вопросы находятся на особом контроле. С одной стороны, если смотреть на статистику, то за последний год в регионе идет снижение количества ДТП (на 9,7%), количество погибших (на 2%) и раненых (на 9%), но тем не менее вызывает обеспокоенность рост погибших и количество аварий на федеральных трассах, в частности, на М5, а также в самом Челябинске. Буквально вчера в Челябинске произошло резонансное ДТП, к сожалению, есть погибший и пострадавшие», – сказал Алексей Текслер.

Напомним, вчера в Челябинске 19-летний водитель вылетел на остановку, сбил женщину, которая погибла от полученных травм на месте. Еще два человека были госпитализированы.

Также Алексей Текслер отметил, что из областного бюджета направляются средства на установку постов и камер видеофиксации по региону, а за последние два с половиной года увеличилось финансирование ремонта и строительства новых автодорог.

«Мы готовы в свою очередь оказать любую поддержку органам внутренних дел, рассчитываю на наше постоянное взаимодействие по всем вопросам», – сказал глава региона.

Михаил Скоков поблагодарил Алексея Текслера за поддержку и подчеркнул важность совместных усилий в работе по обеспечению безопасности.

«Хотелось бы поддержки в части выстраивания схем технического контроля, строительства безопасных дорог для населения. Сотрудники внутренних дел будут достойно и профессионально выполнять свои задачи. Совместными усилиями мы сможем снизить аварийность на дорогах», - сказал Скоков.

Напомним, вчера личном составу регионального полицейского главка представили нового руководителя. Михаил Скоков занял место Андрея Сергеева, который переведен в Северную Осетию.