11.01.2022
В Челябинской области ограничат скорость на двух участках трассы до Казахстана
11.01.2022
Текслер встретился с новым руководителем полицейского главка Челябинской области
11.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 января
11.01.2022
Инженерная школа УГМК завершает приём заявок на обучение
11.01.2022
Правительство РФ поможет регионам реконструировать исторические центры городов
11.01.2022
В Копейске организована проверка по факту избиения грудничка
Текслер встретился с новым руководителем полицейского главка Челябинской области
10.01.2022
Текслер принял участие в церемонии официального представления нового начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области
10.01.2022
«Рождественские елки губернатора Челябинской области» продлятся до 14 января
30.12.2021
Челябинская область получит еще 463,9 миллиона на ремонт и оснащение школ
29.12.2021
Текслер: Прошу обратить внимание на занятость школьников во время новогодних каникул
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021