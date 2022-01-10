Новый главный полицейский Челябинской области заступил на службу

Личном составу регионального полицейского главка представили нового руководителя. Михаил Скоков занял место Андрея Сергеева, который переведен в Северную Осетию.

Михаил Скоков с 2016 года являлся главным полицейским Северной Осетии, а в 2012-2016 годах стоял на страже порядка в Смоленской области.

Скокову 53 года. В органах внутренних дел служит с сентября 1990 года. Начал службу в ОВД по Родионово-Несветайскому району оперуполномоченным уголовного розыска. В его послужном списке числится также служба в уголовном розыске, криминальной полиции и УБОП. Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Указом президента РФ в конце декабря Михаил Скоков назначен начальником ГУ МВД России по Челябинской области.

У Михаила Скокова два высших образования, в том числе юридическое. Женат, воспитывает двоих дочерей.

Напомним, Андрей Сергеев, чье место занял Скоков, возглавлял полицию Южного Урала более семи лет. Он же переведен на службу в Северную Осетию.

В региональном полицейском главке официально информацию не комментируют.