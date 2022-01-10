10.01.2022
Текслер принял участие в церемонии официального представления нового начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области
10.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 января
10.01.2022
В Магнитогорске гостил молодежный Дед Мороз
10.01.2022
В челябинской мэрии отчитались о строительстве детских садов
10.01.2022
Челябинец насмерть сбил женщину, стоявшую на остановке
10.01.2022
В Челябинске загорелся цех по производству матрасов
Текслер принял участие в церемонии официального представления нового начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области
10.01.2022
«Рождественские елки губернатора Челябинской области» продлятся до 14 января
30.12.2021
Челябинская область получит еще 463,9 миллиона на ремонт и оснащение школ
29.12.2021
Текслер: Прошу обратить внимание на занятость школьников во время новогодних каникул
28.12.2021
Общественники передали Алексею Текслеру предложения по улучшению жизни в регионе
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021