Губернатор Алексей Текслер принял участие в церемонии официального представления нового начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области - генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова.

Нового главу полицейского главка представил в режиме видеоконференцсвязи министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

«Правительство региона на системной основе взаимодействует с ГУМВД по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Южного Урала. Мы продолжим эту работу и приложим все усилия для достижения общих целей и системного решения задач, поставленных Президентом и Правительством», - отметил Алексей Текслер и пожелал Михаилу Скокову успехов в работе в новой должности.

Как отмечают в ГУ МВД Челябинской области, Михаил Скоков и экс-руководитель южноуральского ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев, получили назначения в порядке ротации. Сергеев назначен министром внутренних дел по Республике Северная Осетия – Алания. Этим республиканским полицейским управлением с 2016 года по декабрь 2021-го руководил Михаил Скоков.

Оба прошли во многом схожий профессиональный путь: начинали рядовыми милиционерами, были участковыми инспекторами, много лет работали в уголовном розыске, в том числе по линии борьбы с организованной преступностью.

«Для Михаила Ивановича челябинский главк – это третий территориальный орган, который он возглавляет. Для Андрея Федоровича республиканское министерство – уже четвертый, – отметил Колокольцев. - Накопленный опыт и высокий профессионализм должны стать надежным залогом для эффективного решения задач в новых условиях. При этом, конечно, следует учитывать специфику субъектов».

ФОТО: пресс-служба губернатора Челябинской области