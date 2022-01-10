Челябинец насмерть сбил женщину, стоявшую на остановке

В Челябинске 19-летний водитель не справился с управлением, сбил насмерть женщину и влетел в киоск.

Авария со смертельным исходом произошла сегодня, десятого января, на улице Братьев Кашириных.

«Водитель, мужчина 2002 года рождения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, сбил там пешехода и врезался в торговый павильон», - сообщили в ГИБДД.

В результате от полученных травм женщина скончалась.

«Я только приехал дорогу, перешел и увидел весь этот ужас. Бабушку водитель так вмял в киоск «Вечернего Челябинска». Она, конечно, не выжила. Остальных пострадавших увезли по больницам», - написал в социальной сети очевидец Евгений Марченко.

По предварительной информации, еще два человека скорая увезла в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.