Текслер – южноуральцам: Как думаете, нужна программа ремонта загородных лагерей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил загородный оздоровительный лагерь «Восход» и городской лагерь при школе №75 Челябинска и оценил их готовность к приему детей. Также глава региона провел заседание межведомственной комиссии, на которой обсудили вопросы организации летней оздоровительной кампании. По итогам поездки губернатор попросил жителей высказать свое мнение по вопросу необходимости создания программы ремонта загородных лагерей.

«Детская оздоровительная кампания в Челябинской области уже началась, лагеря функционируют на территории всех муниципальных образований», - констатировал глава региона.

В 2021 году загородные детские оздоровительные лагеря в Челябинской области начали открываться поочередно с 28 мая. «В прошлом году из-за пандемии детский отдых начался позже обычного, - напомнил Алексей Текслер. - Этим летом все начали вовремя. Подготовка лагерей была основательной».

Южноуральские ребята в рамках летней оздоровительной кампании 2021 года смогут отдохнуть в 66 загородных лагерях области.

Первый заезд в «Восход» состоится 15 июня. Лагерь был создан в 1947 году на берегу озера Курочкино для детей сотрудников шахт Копейска. В 1986 году здесь провели реконструкцию, построили шесть корпусов и сделали летний оздоровительный лагерь. В 2018 году лагерь был передан на баланс челябинской школы №12 и сейчас здесь могут оздоравливаться ребята со всего региона.

«Сейчас эпидемиологическая обстановка позволяет нам обеспечить отдых детей таким образом, чтобы они практически не почувствовали никаких ограничений», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор призвал руководителей профильных надзорных ведомств и отраслевых министерств учитывать все возможные риски и выстроить работу таким образом, чтобы избежать угроз для детей.

В текущем году, как и в прошлом году в лагере запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и организация «родительских дней».

«Приняты противоэпидимические меры, везде проведена противоклещевая обработка территории», - отметил Алексей Текслер в своем аккаунте в соцсетях.

Весь персонал, который работает с детьми в южноуральских лагерях, проходит обязательное ПЦР-тестирование. Глава региона также обозначил важность вакцинации сотрудников детских лагерей. «Это принципиальный вопрос, так как это отношение к здоровью детей, поэтому количество привитых сотрудников должно быть максимальным», – Алексей Текслер.

Губернатор также побывал в школе №75, где проверил работу пришкольного детского лагеря.

На сегодняшний день в регионе открыто 686 лагерей, в том числе 36 загородных, 647 лагерей с дневным пребыванием, два лагеря труда и отдыха, а также один палаточный.

Загородные лагеря заполняются не более чем на 75 % от проектной вместимости (в связи с эпидситуацией). Это требование не относится к лагерям с дневным пребыванием.

Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в этом году планируется обеспечить порядка 200 тысяч детей.

В 2021 году по инициативе президента Владимира Путина запущена программа детского туристического кешбэка, которая будет действовать до 15 сентября 2021 года. Родители смогут вернуть половину стоимости путевки, купленной для их детей для отдыха летом в детском загородном лагере.

«При оплате путевки можно будет вернуть 50% от её стоимости [но не более 20 тысяч рублей}. Причем количество приобретенных путевок и кешбэков не ограничено», - напомнил Алексей Текслер.

Кешбэк придет за каждую купленную путевку. Вернуть часть денег можно только при полной оплате отдыха через карту «Мир» в здравницы и загородные лагеря, которые участвуют в программе.

«Еще одна важная тема. Вижу и понимаю, что многие загородные лагеря нуждаются в обновлении, ремонтах. Начали готовить такую программу на следующий год. Как считаете, нужно?», - спросил Алексей Текслер у южноуральцев их мнение по этому вопросу.