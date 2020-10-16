Текслер – южноуральцам: Понимаю вашу тревогу о здоровье, знаю о проблемах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал оценку ситуации с распространением коронавирусной инфекции и ОРВИ в регионе, отметил предпринятые шаги для сдерживания распространения инфекции и обозначил приоритетные задачи в дальнейшей борьбе с ковидом.

Об этом шла речь заседании оперативного штаба по профилактике ОРВИ и гриппа.

В сентябре-октябре произошел рост заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии и по 15 октября в регионе зарегистрировано 18 тысяч 182 заболевших. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 748 пациентов с подтвержденным Covid-19

«Понимаю вашу тревогу за свое здоровье, здоровье близких и родных. Знаю о проблемах, которые есть», – обратился к южноуральцам Алексей Текслер.

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией в регионе выросло количество вызовов скорой помощи, обращений поликлиники и больницы.

«Мы анализируем ситуацию, принимаем меры, исходим из интересов большинства при принятии решений. Наша система здравоохранения делает все, чтобы люди знали, что в случае болезни помощь придет», - заверяет губернатор.

В регионе расширяется коечный фонд для лечения пациентов с ковидом и пневмониями, вызываемыми вирусом. В регионе развернуто 26 госпитальных баз для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями, вызываемыми этой инфекцией. «В медицинских организациях развернуто 5 тысяч 294 койки», - уточнила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. В госпиталях работает 1750 врачей, 2652 среднего медицинского персонала, 831 человек младшего медицинского персонала (с учетом резерва специалистов).

В области было принято решение об обеспечении лекарствами не только больных в стационарах и находящихся дома на амбулаторном лечении. На эти цели выделено 67,3 миллиона рублей из областного бюджета.

Для частичной разгрузки системы скорой медицинской помощи (и сосредоточении работников скорой на экстренных случаях) часть вызовов передано на неотложную помощь. Отделения неотложки были переведены в круглосуточный режим работы.

«В настоящее время бригадами скорой медицинской помощи обслуживается около 4-4,5 тысячи вызовов за сутки, это почти в два раза больше, чем среднесуточное значение 2019 года, - пояснила Ирина Гехт. - Медицинскими работниками кабинетов и отделений неотложной медицинской помощи обслуживается 3,7 тысячи вызовов. Система отрабатывается и намечается стабильная тенденция к своевременному обслуживанию всех вызовов».

Кроме того, принято решение о задействовании автомобилей такси для доставки пациентов на КТ и при необходимости после обследования в больницу на госпитализацию.

«Уделяем внимание врачам и другим медработникам, работающим с нагрузкой», - констатировал Алексей Текслер. За счет федерального и областного бюджетов 17 тысяч 618 медицинских работников получили доплаты за работу с ковид-пациентами на общую сумму более четырех миллиардов рублей.

По мнению губернатора, сегодня необходимо работать над повышением качества оказания медицинской помощи, усиливать амбулаторно-поликлиническое звено, наращивать мощности системы здравоохранения. Важно соответствовать возросшим требованиям и ожиданиям людей, также нужно усилить информационное взаимодействие с населением. Особые усилия сейчас должны быть сосредоточены на профилактической работе, в частности, на проведении вакцинации.

Среди приоритетных мер глава региона отметил: обеспечение запаса лекарственных препаратов, тестов, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты; сохранение резерва специализированных коек; соблюдение мер безопасности в детских садах, в школах, вузах. Нужно также обеспечить всем необходимым для сохранения здоровья граждан старшего поколения, в том числе проживающих в закрытых коллективах.