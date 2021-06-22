Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет

Асфальт, совсем недавно уложенный на улице Цвиллинга в Челябинске, администрация города заставила подрядчика укладывать заново. Он нарушил все технологические нормы.

«Проводился ремонт коллектора. После этого был уложен асфальт с нарушением технологии. Дорожников заставили переделывать работу. Сегодня на место выезжала специализированная бригада для проверки качества покрытия», - сообщили в администрации Челябинска.

Пока дорожные работы продолжаются, автомобилистов просят потерпеть вынужденные неудобства.