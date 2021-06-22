22.06.2021
В Челябинской области в пруду нашли тело мужчины
22.06.2021
В ПАО «ММК» улучшат коксохимическое производство
22.06.2021
Ковид отменил празднование двух важных праздников в Магнитогорске
22.06.2021
Автомобиль «Урал» отправили в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
22.06.2021
В Челябинске маршрутка сбила велосипедиста
22.06.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 65 тысяч
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
21.06.2021
В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают
21.06.2021
Мэр Котова задалась вопросом о маршрутах поливальных машин
21.06.2021
В Челябинске отремонтируют четыре трамвайных переезда
21.06.2021
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
22.06.2021
В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают
21.06.2021
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
21.06.2021
В понедельник - День летнего солнцестояния
20.06.2021
В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы
19.06.2021