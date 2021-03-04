Трое педагогов из Магнитогорска получили по полмиллиона рублей

В Магнитогорске (Челябинская область) трое учителей из школы №56, которые внесли особый вклад в становление школьников, получили премию в размере по 560 тысяч рублей каждый. Деньги подарил миллиардер и выпускник учебного заведения Игорь Рыбаков.



Торжественная церемония награждения прошла в среду, третьего марта, в школе №56. Победителей выбрали голосованием на сайте школы. В лидерах оказались учителя, которые запомнились своим профессионализмом, любовью к ученикам и тем, что привили интерес к предмету, научили жизненным компетенциям.



Премиями из созданного бизнесменом эндаумента наградили учителя математики Юлию Алфимову, учителя русского языка Юлию Иванову и учителя химии Тамару Бадоля.



«Премиальный фонд премии составляет 1 680 000 рублей. Средства получены из дохода целевого капитала школы №56, который ранее создал благодарный выпускник школы, предприниматель Игорь Рыбаков. Игорь Владимирович хочет, чтобы в регионе и в стране было как можно больше благодарных выпускников, чтобы они помогали своим альма-тер, делая их более независимыми, современными и эффективными», - отметил PR-директор бизнесмена Глеб Климентьев.