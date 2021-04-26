Трудовые заслуги Челябинска перед Отечеством отметят салютом

Челябинск отметит присвоение звания «Город трудовой доблести» фейерверком.

Салют по случаю этого славного события состоится первого мая на набережной реки Миасс, со стороны торгового центра. Начнется фейерверк в девять вечера.

Как сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, график ограничения дорожного движения по случаю этого события будет опубликован на сайте администрации Челябинска позднее.

Напомним, указ о присвоении столице Южного Урала почетного звания «Город трудовой доблести» президент РФ Владимир Путин подписал второго июля 2020-го года. Вторым муниципалитетом региона, удостоенным такой чести, стал Магнитогорск.