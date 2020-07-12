Челябинск выбрал место установки стелы «Город трудовой доблести», Магнитогорск определяется

В Челябинске заложили символичный камень на месте будущей стелы в честь присвоения городу почетного звания «Город трудовой доблести». В Магнитогорске пока не завершилось рейтинговое голосование по выбору места расположения монумента.

В торжественной церемонии в Челябинске приняли участие губернатор Алексей Текслер, глава города Наталья Котова, ветераны, общественники. На видеосвязи с областным центром был и Магнитогорск.

Напомним, 2 июля 2020 года президент Владимир Путин подписал Указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» сразу двум городам Южного Урала - Челябинску и Магнитогорску (это уникальный по стране случай). На территории этих городов установят памятные стелы с изображением городского герба и строками из президентского Указа о присвоении звания.

Почетного звания города удостоились за «значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», говорится в Указе.

Жителям Челябинска было предложено три сквера для установки стелы: около ЮУрГУ, на Аллее Славы и на Площади Павших революционеров. в районе

Горожане в ходе рейтингового голосования сделали свой выбор в пользу Аллеи Славы, расположенной на пересечения улиц Цвиллинга и Коммуны. Этот вариант поддержали более 48% жителей.

В субботу, 11 июля, на этом месте состоялась торжественная церемония установки закладного камня будущего монумента. «Сегодня исторический день, мы присутствуем при закладке основания стелы «Челябинск – город трудовой доблести!» Конечно, это абсолютно заслуженная награда, здесь, на Южном Урале, в Челябинске и в Магнитогорске, ковалась Победа. Здесь было произведено более 40% всех черных металлов, тысячи танков, легендарных «Катюш», – подчеркнул Алексей Текслер на церемонии открытия.

Губернатор поблагодарил всех ветеранов и тружеников тыла Челябинска за огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне и в получении городом этого почетного звания.

«Мне кажется, выбор этого места абсолютно оправдан, напротив Вечного огня. Как символ непрерывно связи между фронтом и тылом, как две части одной великой Победы. В начале Аллеи памятник знаменитый добровольцам-танкистам. Это тоже очень важный символ», – считает Алексей Текслер.

Перед нынешним поколением стоит задача - сохранить память и передать потомкам любовь к Родине и всю информацию о трудовом подвиге южноуральцев. «Каждый день и на фронтах войны, и в цехах вы приближали эту победу, - обратился Алексей Текслер к ветеранам и труженикам тыла на торжественной церемонии. - Наша задача – сохранить память, передать подрастающему поколению любовь к Родине».

В настоящее время ведется разработка эскизного проекта будущей стелы. «Мы не вправе забывать подвиг своих земляков - и тех, кто героически сражался за каждый дом, каждый метр родной земли, и тех, кто ковал Победу в тылу, помогая фронту, - отметила Наталья Котова. - Пусть этот камень, который мы сегодня закладываем в основание стелы, станет символом вечной памяти всем защитникам Родины, подарившим нам, своим потомкам, право на жизнь и свободу!».

Магнитогорск также был на видеосвязи с Челябинском во время закладки камня. С поздравительным словом выступил генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев.

«Магнитка и Танкоград – эти слова знала вся страна. Это был пример по настоящему полной самоотдачи и трудового героизма», – сказал Павел Владимирович. По его словам, присвоение городам почетного звания в числе первых в стране - это дань уважения трудовому подвигу наших предков.

Герой труда РФ, магнитогорец Александр Моторин от лица металлургов ММК поздравил Челябинск и Магнитогорск с присвоением звания и подчеркнул: «Наши отцы, деды, исключительно заслужили это и мы постараемся преумножить все это, чтобы наши города всегда были вместе».

Исполняющий обязанности главы города Магнитогорска Максим Москалев уточнил, что в настоящее время в Магнитогорске продолжается голосование за место установки стелы. В числе наиболее популярных у горожан мест для размещения монумента – сквер Славы Магнитки, сквер Трех поколений, площадь Торжеств и северо-западная часть парка у Вечного огня. Итоги будут подведены 15 июля.

Рейтинговое голосование в Магнитогорске продлится по 14 июля включительно. Итоги будут подведены 15 июля. «В этом году мы планируем закончить все подготовительные работы, чтобы уже в 2021-ом году появился знаковый объект – стела «Город трудовой доблести», достойная Магнитогорска, выполненная качественно и со вкусом», – отметил председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов Александр Морозов. По его словам, помимо установки стелы изменения коснутся всей выбранной горожанами территории, чтобы окружающее стелу пространство соответствовало одной идее.

Председатель Магнитогорского городского Совета ветеранов Александр Макаров считает, что присвоение городу почетного звания обязывает жителей становиться лучше, культурнее, трудиться на благо города. «В соответствии с этим статусом мы, жители нашего любимого города, должны стать добрее и все вместе добиваться чистоты и уюта. Мы должны поднять воспитательную, военно-патриотическую работу на новый уровень. Магнитогорск – город трудовой доблести! Нужно ценить то, где ты живешь, и чтить историю родного города!», - призвал Александр Макаров.

По завершении торжественной церемонии в Челябинске губернатор Алексей Текслер посетил музей завода ЧТЗ.

Затем на башне легендарного танка Т-34 глава региона дал старт автопробегу, посвященному присвоению областному центру почетного звания.

Фото пресс-службы губернатора, администраций Челябинска и Магнитогорска