У Коелгинской школы появился новый автобус

Сегодня, 30 мая, в Еткульский район (Челябинская область) прибыл новый школьный автобус для Коелгинской средней общеобразовательной школы имени дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова.

Район ежегодно участвует в программе субсидирования по предоставлению транспортного средства для перевозки обучающихся. Так, в 2019 году за счет средств областного бюджета при софинансировании из местного был приобретен автобус для Белоусовской школы. В 2020-2021 годах Еткульский район получал транспортные средства за счет федерального бюджета. В 2020 году новый школьный автобус был приобретен для Таяндинской школы, а в 2021 году миниавтобус для Еманжелинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната.

«Все автобусы для перевозки школьников приходят полностью укомплектованными в соответствии с требованиями и правилами перевозки обучающихся. Транспортные средства имеют ремни безопасности, систему ГЛОНАСС, тахографы, проблесковый маячок» - отметила начальник управления образования Лариса Уварина.

Автобус для Коелгинской школы приобретён в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования Еткульского муниципального района" по соглашению с Министерством образования и науки Челябинской области за счет средств областного бюджета при софинансировании из местного бюджета и его стоимость составила около четырех миллионов рублей.

Особенностью нового автобуса является увеличение посадочных мест за счет удобных полок для портфелей над сиденьями пассажиров вместо стеллажей, которые были в предыдущих моделях. Теперь в автобусе 22 посадочных места для перевозки детей и одно место для сопровождающего.