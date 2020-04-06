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У пресс-секретаря губернатора обнаружили коронавирус

Общество
Сегодня, 16:00
Автор: 
Олеся Денисова

У пресс-секретаря губернатора Челябинской области Сергея Зуся пришел положительный тест на коронавирус. Анализ для подтверждения направлен в новосибирскую лабораторию.

 

Как сообщает пресс-служба губернатора, за последний месяц он не покидал пределов региона и страны, не имел контактов с гражданами, вернувшимися из-за рубежа. Сейчас Сергей Зусь находится на самоизоляции, чувствует себя хорошо.

Остальные отобранные анализы сотрудников - отрицательные.

Автор: 
Олеся Денисова
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