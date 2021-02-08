У управляющих компаний Челябинска не хватает людей и техники для уборки снега во дворах
Не все управляющие компании Челябинска справляются с уборкой и вывозом снега из дворов. У них не хватает рабочих рук и техники.
Об этом сообщил сегодня, восьмого февраля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель глава города Александр Астахов.
«Людей и техники у управляющих компаний не хватает. Мы стараемся помогать им силами дорожных служб», - сказал Александр Астахов.
Глава Челябинска поручила уже завтра чиновникам выйти в рейды по дворам и проверить, как идет очистка территорий от снега.
«Возник вопрос по поводу выталкивания снега со дворов на дороги. Подрядчики говорят, что это не их снег и вывозить его не хотят. Решите этот вопрос и добейтесь взаимопонимания с управляющими компаниями и дорожными службами», - дала поручение глава Челябинска Наталья Котова.
Добавим, сегодня на улицах Челябинска работает 292 единицы техники. В уборке задействовано 287 дорожных рабочих.
Производится механизированная очистка дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части, ведется обработка опасных участков противогололедным материалом, осуществляется вывоз снега.