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У управляющих компаний Челябинска не хватает людей и техники для уборки снега во дворах

Не все управляющие компании Челябинска справляются с уборкой и вывозом снега из дворов. У них не хватает рабочих рук и техники.

Об этом сообщил сегодня, восьмого февраля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель глава города Александр Астахов.

«Людей и техники у управляющих компаний не хватает. Мы стараемся помогать им силами дорожных служб», - сказал Александр Астахов.

Глава Челябинска поручила уже завтра чиновникам выйти в рейды по дворам и проверить, как идет очистка территорий от снега.

«Возник вопрос по поводу выталкивания снега со дворов на дороги. Подрядчики говорят, что это не их снег и вывозить его не хотят. Решите этот вопрос и добейтесь взаимопонимания с управляющими компаниями и дорожными службами», - дала поручение глава Челябинска Наталья Котова.

Добавим, сегодня на улицах Челябинска работает 292 единицы техники. В уборке задействовано 287 дорожных рабочих.

Производится механизированная очистка дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части, ведется обработка опасных участков противогололедным материалом, осуществляется вывоз снега.