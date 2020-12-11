Учащихся одного класса школы Южноуральска изолировали как контактных по ковиду

В Челябинской области за прошедшие сутки один класс отправили на изоляцию (как контактные по ковиду) и еще одну школу полностью закрыли на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).
Как сообщили в пресс-службе минздрава, за минувшие сутки было выявлено шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников. Всего за текущую неделю подтверждено 17 случаев ковида у учащихся школ.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, учащиеся одного класса школы № 7 города Южноуральска находятся на изоляции как контактные с больным COVID-19.
По предписанию Роспотребнадзора полностью не закрыта ни одна школа из-за коронавируса.
Кроме того, по состоянию на 11 декабря полностью закрыты на карантин две школы: Полоцкая школа, где обучается 144 ученика, и Богдановская школа (208 учащихся). Оба образовательных учреждения в Кизильском муниципальном районе.
Помимо этого, на карантин по ОРВИ закрыты 165 классов из 79 школ области (накануне было больше закрытых классов - 194 класса из 84 школ области). Всего в образовательных учреждениях региона почти 20 тысяч классов.
На карантине по ОРВИ находится также один детский сад в поселке Астафьевский в Нагайбакском районе (в этом дошкольном учреждении всего девять воспитанников).
Полностью закрытых на карантин техникумов и колледжей нет. Обучение организовано очно-заочно в зависимости от ситуации.
В области продолжает снижаться число педагогов, которые находятся на больничном по разным основаниям (по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+). На сегодня на больничном находятся 1775 педагогов школ (накануне – 1818 педагогов, днем ранее - 1841). Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.
Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.
Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».