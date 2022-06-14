УГМК и Сколково развивают кадры

С 6 по 8 июля в Верхней Пышме состоится конференция «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН», организованная Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) совместно с Фондом «Сколково», Техническим университетом УГМК и партнерами MineTech. На мероприятии будет дан старт новому совместному треку программы по поиску, развитию и поддержке внедрения эффективных технологических решений для горнорудной отрасли.

Цель конференции – обмен опытом, тиражирование лучших практик, поиск инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программы устойчивого развития горно-металлургических компаний, развитие в молодых специалистах интереса к инновационной деятельности. Мероприятие объединит участников сразу двух платформ – свыше 350 заявителей программы MineTech и более 200 представителей горнодобывающих и металлургических предприятий, активной молодежи – авторов технологических проектов «УГМК-ТЕХНО». Все они смогут предложить свои решения для внедрения на предприятиях в контуре УГМК и получить прямой выход на специалистов отрасли.

В рамках конференции будет сформулирована перспективная технологическая повестка федерального уровня и дан старт треку программы MineTech – «Новые реалии российской горнорудной отрасли: сквозная цифровизация и региональные центры компетенций».

Открывающая сессия трека – это инструмент представления рынку текущих и перспективных целей развития индустрии, постановка проблематики на верхнем уровне, допускающая любую степень технологической глубины – от отдельных датчиков до экосистем и платформ, от непосредственно решений до сопутствующих услуг и привлечения инвесторов. Трек также отражает новый формат MineTech - поиск, экспертизы и сопровождения внедрений в программе теперь проводятся ежеквартально, а не раз в год, как было ранее.

Джахангир Махмудов, директор по трансформации УГМК: «Партнерство УГМК со “Сколково” выводит конференцию УГМК-ТЕХНО на качественно новый уровень. Мероприятие позволит не только решить практические задачи, актуальные для предприятий компании, но и масштабировать лучшие идеи и практики на всю горно-металлургическую отрасль, найти и поддержать специалистов, готовых предложить нестандартные амбициозные проекты, в том числе в части цифровизации производства для повышения эффективности каждого из предприятий горно-металлургического сектора российской экономики. Мы рады стать генеральным партнером программы MineTech и провести открывающую сессию у себя на площадке, в Техническом университете УГМК. Компания уже не первый год формулирует региональную технологическую повестку, ведёт собственные разработки, регистрирует научные статьи и патенты. Накопленный опыт позволяет нам выводить повестку на федеральный уровень, открыто работать с инновациями и тиражировать опыт внедрений».

Алексей Беляков, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково»: «В 2022 году программа MineTech выходит на новый уровень, не только расширяя пул технологических партнеров, но и открывая новые направления для молодых специалистов отрасли, авторов идей и разработчиков. УГМК и “Сколково” запускают новый трек с акцентом на вовлечение экспертов в федеральную повестку, системность анализа проектов и ускорение внедрений, в том числе на импортозамещение по возникшим недавно, очень срочным задачам. Сохранить и мотивировать квалифицированные кадры, предложить рынку технологии, довести количество успешных внедрений до десятков, объединяя лучшие аппаратные и цифровые решения, – те непростые, но вполне подъемные задачи, которые мы ставим перед собой».

К участию в конференции приглашены студенты и аспиранты профильных вузов, представители российского и зарубежного научного сообщества, предприятий горно-металлургического сектора, а также эксперты и топ-менеджмент лидеров отрасли, в том числе действующих партнёров MineTech, ведущих технологических компаний и поставщиков оборудования.

Детали конференции: https://ummc-tech.com

Справочная информация

«Сколково» – крупнейший инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, Биорг, РапидБио, Моторика, Uchi.ru, Якласс, VisionLabs, Вокорд, С-Инновации, Гепатера, ЦРТ Инновации, Спутникс и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. Научное сердце «Сколково» – Университет Сколтех – в 2021 году повторно вошел в число лучших молодых университетов мира по версии рейтинга Nature Index, заняв 65-е место, и впервые попал на 35 место в рейтинге по физике.

В 2021 году выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 годом и составила 247,8 млрд рублей. На 1 мая 2022 число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3300. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тысячам.

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УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (УГМК) – российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране.

УГМК ТЕХНО - UMMC-ТЕСН – конференция, организованная УГМК в партнерстве со Сколково. Более 200 представителей ведущих горно-металлургических компаний, разработчиков технологий, вузов и инновационных компаний соберутся в г. Верхняя Пышма – «медной» столице Урала. В программе конференции: круглые столы, экспертные сессии по цифровой и операционной эффективности компаний горно-металлургической отрасли, партнерская сессия УГМК, открывающая сессия трека в программе MineTech, финал молодежного конкурса проектов.

MINETECH – программа, реализуемая Фондом «Сколково» совместно с отраслевыми и инфраструктурными партнерами с целью поиска и поддержки внедрения технологических решений и инновационных проектов для горнодобывающей и горнообрабатывающей промышленности. В 2022 году Фонд продолжает развитие программы MineTech и запускает экспертную платформу с постоянно действующими механизмами отбора и актуализации решений, сопровождения и грантовой поддержки внедрений. УГМК – Генеральный партнер Программы.