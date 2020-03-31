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Умные домофоны "Интерсвязи" призывают южноуральцев оставаться дома

Общество
Сегодня, 11:31

"Интерсвязь" присоединилась к международной акции "Оставайся дома" - умные домофоны компании призывают жителей Челябинской области не покидать свои жилища без острой на то необходимости.

На всех домофонах "Интерсвязи", а ими пользуются свыше 200 тысяч южноуральских семей, транслируется надпись «Останься дома». Этот призыв запустили врачи разных стран с целью профилактики распространения инфекции. Акцию поддержали многие мировые звезды, среди которых футболисты Лионель Месси и Дэвид Бекхэм, певец Элтон Джон, голливудская актриса Ева Лонгория, актер и режиссер Кевин Бейкон, британская киноактриса и фотомодель Эмма Уотсон.

"Интерсвязь" также поддержала международную акцию - с 23-го марта около 70-ти процентов сотрудников телекоммуникационного предприятия переведены на удаленную работу. Совещания внутри компании проводятся через специальный онлайн-сервис видеоконференций.

Сотрудники, вынужденные остаться на рабочих местах, чтобы обеспечивать бесперебойную работу интернета и качественное предоставление услуг, получили дополнительные меры защиты (антисептики и гигиенические средства) и необходимые инструкции. 

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" руководитель пресс-службы "Интерсвязи" Василий Цвентух, компания регулярно проводит кварцевание всех помещений. Также в рамках профилактики распространения коронавируса работникам рекомедовано соблюдать дистанцию с коллегами и избегать рукопожатий, за которые в "Интерсвязи" предусмотрен штраф.

Чтобы обеспечить своих абонентов стабильным высокоскоростным доступом в интернет, компания продолжает увеличивать пропускную способность каналов, так как, по сути, домашний интернет сейчас используется не как способ семейного отдыха или развлечения, а как полноценный рабочий инструмент, из-за чего нагрузка на сети интернет-провайдера многократно возрастает.

При этом, на случай непредвиденных проблем с сетью, в "Интерсвязи" предусмотрен дополнительный резерв мощностей, который позволяет исключить серьезные последствия аварий.

Как отмечают в компании, важно не только организовать рабочий процесс, но и сделать приятным досуг. Так, в бесплатном мобильном приложении «Интерсвязь. Умный город» доступен раздел «Онлайн-телевидение», в котором абонентам компании можно просматривать со смартфона около 100 телеканалов различной тематики, а для неабонетов в свободном доступе до 30 апреля 2020 года находится около 50 телеканалов.

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