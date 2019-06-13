Умный автобус от «Интерсвязи» сделает жизнь челябинцев комфортнее и безопаснее

На улицах Челябинска появился первый городской автобус, оснащенный новейшей интеллектуальной системой видеонаблюдения от компании «Интерсвязь» - лидера телекоммуникационного рынка Урала.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель информационной службы компании «Интерсвязь» Юлия Митюгова, умный автобус умеет распознавать внештатные ситуации, анализировать пассажиропоток, контролировать работу водителей и кондукторов. В ближайшее время его укомплектуют USB-зарядкамии бесплатным wi-fi для пассажиров, а также кнопкой SOS для экстренной связи с оперативными службами. Тестовый автобус №4 ежедневно выходит на рейсы по маршруту улица Мамина —ЮУрГУ.

В ходе развития системы муниципального транспорта уже до конца 2019 года в Челябинске появятся новые автобусы, оснащенные интеллектуальными системами. Это сделает общественный транспорт мегаполиса более комфортным и безопасным. Первый «умный» автобус от компании «Интерсвязь» запущен в рамках проекта «Умный город» специально к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске летом будущего года.

По словам начальника управления транспорта Челябинской городской администрации Максима Кичеева, столица Южного Урала вошла в список «умных городов» страны. И чтобы полностью соответствовать курсу этой федеральной программы, необходимо особое внимание уделять внедрению современных технологий, в том числе, и в сфере общественного транспорта. Новая интеллектуальная система считает количество зашедших и вышедших пассажиров, анализирует загруженность маршрута и помогает скорректировать частоту рейсов. Сотрудничество с компанией «Интерсвязь» позволяет сделать транспорт в Челябинске максимально удобным для пассажиров. На внедрение технологичной системы потребовалось всего несколько дней. Работы велись ночью — в остальное время автобус совершал ежедневные рейсы.

При масштабировании проекта на модернизацию каждой машины уйдёт не большепяти5 часов. Тестовый автобус оснащён десятком камер видеонаблюдения. Все данные с них в режиме реального времени передаются на безопасный сервер по защищённым каналам связи. Помимо стандартной видеофиксации, «умный» автобус обладает комплексом интеллектуальных возможностей. Обученная при помощи нейросетей система видеонаблюдения, умеет распознавать внештатные ситуации.

-За счет систем видеорегистрации и анализа данных фиксируются все повороты руля, нажатие педалей тормоза и газа, скорость и соблюдение водителем правил дорожного движения, - пояснил руководитель центра технологий общественной безопасности компании «Интерсвязь» Сергей Соколов. В ближайшее время в центре Челябинска появится еще одна интеллектуальная новинка от компании «Интерсвязь». На Площади Революции установят прототип будущей «Умной остановки». Интерактивная стела оснащена информационным табло с расписанием и временем ожидания, интерактивной картой с возможностью поиска маршрута и пересадок на транспорте, бесплатным wi-fi, системой видеонаблюдения и видеоаналитики.