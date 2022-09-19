Университетская набережная свяжет прилегающие улицы с парком Калининского района Челябинска

Университетская набережная до конца октября текущего года свяжет прилегающие улицы с парком культуры и отдыха Калининского района Челябинска.

Отметим, в настоящее время ведется обустройство прогулочной зоны на участке Университетской набережной между улицами Северо-Крымской и Чайковского.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, зеленая территория станет первым завершенным этапом развития парка, который объектом благоустройства этого года, реализуемого по программе «Формирование комфортной городской среды», жители Калининского района выбрали в 2021-м году в ходе голосования.

Проектом также предусмотрено благоустройство прогулочной зоны вдоль улицы Чайковского – появление здесь развитой тропиночной сети с освещением и велодорожкой, площадки для выгула собак.

Напомним, проект благоустройства части прогулочной зоны на улице Университетской Набережной глава Калининского района Сергей Колесник презентовал мэру Челябинска Наталье Котовой 20-го июля этого года. Стоимость работ оценили в 35 миллионов 469 тысяч рублей (финансирование осуществляется из федерального и областного бюджетов).

Изначально с данным контрактом возникли проблемы – были запроектированы одни материалы, одни малые архитектурные формы, но после того как в стране изменилась ситуация, пришлось быстро их менять. Кроме того, подрядчик, выигравший контракт в 2021-м году (контракт заключили заблаговременно, чтобы в 2022-м году, с наступлением тепла, можно было бы оперативно приступить к работам по благоустройству), после Нового года не согласился выполнять необходимый объем работ за предусмотренную контрактом сумму - контракт с ним пришлось расторгать и отыгрывать новый. Поэтому произошла некоторая задержка по срокам начала работ.

Отметим, в 2023-м году работы в парке Калининского района продолжатся. При реализации второго этапа благоустройства, по замыслу авторов проекта, первоначальная структура общественного пространства останется прежней, а вот наполнение – изменится. В частности, на аллее появится больше света, больше зелени, в самом центре «вырастут» искусственные холмы. Также здесь установят новые детские и спортивные площадки, сцену, обустроят зоны отдыха.