Глава Калининского района Сергей Колесник сегодня, 20-го июля, презентовал мэру Челябинска Наталье Котовой и председателю гордумы Андрею Шмидту проект благоустройства части прогулочной зоны на улице Университетской Набережной.

Отметим, речь идет о реализации первого этапа работ по преображению парка культуры и отдыха Калининского района. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 30 процентов. Стоимость работ оценивается в 35 миллионов 469 тысяч рублей (финансирование производится из федерального и областного бюджетов).

В ходе первого этапа работ на прогулочной зоне по улице Университетской набережной на территории парка Калининского района установят малые архитектурные формы и освещение, благоустроят объекты для отдыха, проведут озеленение.

По словам Натальи Котовой, контракт на проведение работ в парке Калининского района был заключен около месяца назад.

Колесник презентовал Котовой и Шмидту проект благоустройства парка Калининского района Евгения Александровна Поделиться

«Сейчас проведены земляные работы, сделана планировка, определены материалы. По данному контракту, вы помните, возникла проблема – были запроектированы одни материалы, одни малые архитектурные формы, но после того как в стране изменилась ситуация, нам пришлось быстро их менять. Кроме того, подрядчик, выигравший контракт по программе ФСГС в прошлом году (по данной программе контракты заключаются заблаговременно – прим.), после Нового года не согласился выполнять необходимый объем работ за предусмотренную контрактом сумму - нам пришлось расторгать заключенный с ним контракт и отыгрывать новый. Поэтому произошла некоторая задержка по срокам», - отметила Наталья Котова.

Мэр Челябинска сообщила также, что все работы по первому этапу благоустройства парка Калининского района планируется закончить до 20-го октября.