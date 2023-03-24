Упрдор «Южный Урал» ответил на критику Народного фронта по поводу состояния федеральных трасс

ФКУ Упрдор «Южный Урал» не согласилось с Народным фронтом в Челябинской области, накануне, 22 марта, выступившим с критикой состояния федеральных трасс в регионе ввиду их некачественного содержания.

В своем официальном комментарии Упрдор «Южный Урал» отмечает, что в «разоблачающих» материалах Народного фронта использованы фото- и видеоматериалы без указания источника, авторства и даты их создания.

«Наиболее узнаваемый участок – это тот, где ведет свой репортаж автор материала – 11-й км автомобильной дороги М-5 «Урал» (подъезд к Екатеринбургу). На этом же участке показаны дефекты дорожного покрытия. Важно отметить, что данные дефекты были устранены еще до опубликования материала (подтверждающие фото прилагаются)», - отметили в Упрдор «Южный Урал».

Также в управлении федеральных автомобильных дорог рассказали, что в марте началась подготовка к весеннее-летнему содержанию, с приходом плюсовых температур активно ведется ямочный ремонт. Также в ближайшее время стартуют работы по ремонту, устройству слоев износа согласно заключенным государственным контрактам по дорожной программе 2023 года. Так, в этом сезоне будет обновлено почти 80 километров автомобильной дороги М-5 «Урал» в Сосновском и Чебаркульском районах.

«ФКУ Упрдор «Южный Урал» принимает все меры по контролю за оказанием услуг по содержанию подведомственных дорог, в соответствии с требованиями государственных стандартов и безопасности дорожного движения. В случае нарушений условий контракта к подрядчику применяются меры в соответствии с действующим законодательством, незамедлительно выдаются предписания на их устранение», - подчеркнули в управлении федеральных автомобильных дорог.

Если говорить об аварийности, то в ФКУ Упрдор «Южный Урал» озвучили итоги проведенного совместно с ГИБДД анализа ДТП, произошедших на подведомственной сети автомобильных дорог по итогам января-февраля 2023 года, в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.

В ходе анализа установлено, что общее количество ДТП, в сравнении с прошлым годом, снизилось на 22,1 процента (с 68-ми до 53 аварий). Также наблюдается снижение количества раненых в ДТП на 20,2 процента (с 94 до 75 человек). При этом одновременно отмечен рост количества погибших на 22,2 процента (с 18-ти до 22-х человек).

В Челябинской области за два месяца 2023 года произошло 38 дорожно-транспортных происшествий (снижение на 15,6 процента), из них в 11-ти авариях погибло 15 человек. При этом восемь ДТП из них произошли с выездами на полосы встречного движения - погибло 12 человек (80 процентов от общего числа погибших.)