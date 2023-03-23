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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.03.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.03.2023

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23.03.2023

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23.03.2023

Челябинские полицейские установили личность «манхэттенского стрелка»
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23.03.2023

Движение на улице Орловской в Челябинске станет односторонним
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2023

В Челябинске спасатели сняли со льдины на Миассе четверых школьников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2023

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дороги
трасса М-5
Народный фронт в Челябинской области
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23.03.2023 16:51
Фото: Народный фронт в Челябинской области

Народный фронт в Челябинской области подверг жесткой критике состояние федеральных трасс

Народный фронт в Челябинской области выступил с критикой состояния трасс федерального значения.

По мнению представителей президентского движения, выделяемые на содержание дорог средства федерального бюджета расходуются неэффективно.

Как отмечают в региональном отделении Народного фронта, трасса М-5 «Урал» может «похвастаться» огромными ямами, глубокими выбоинами и исчезнувшим асфальтом. На этой дороге, подчеркивают активисты, регулярно происходят жуткие аварии, в которых часто погибают люди.

«Не лучше обстоят дела и на трассе Р-254 «Иртыш». Дорога из Челябинска в Курган похожа на суровый квест: водители то и дело рискуют остаться без колес или попасть в смертельную ловушку. По данным ГИБДД по Челябинской области, только за два месяца этого года количество аварий с летальным исходом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на одной из федеральных трасс увеличилось на 80 процентов», - заявляют в ОНФ, в региональный исполком которого поступают десятки жалоб на состояние трасс.

В своих обращениях водители указывают конкретные участки.

«Вот только некоторые из них на автодороге М-5: 88-й км, 1586-й км, 1815-й км, 1810-й км, 1819-й км, мост на повороте в Усть-Катав, подъезды к Симу, Чебаркулю, Миассу, Златоусту, Полетаево, а также отрезки: 1850-й км, 1851-й км в сторону Кургана», - сообщают в Народном фронте, напомнив, что в прошлом году после вмешательства его представителей и массовых обращений был расторгнут контракт с одним из нерадивых подрядчиков - «УралАвтодор», обслуживавшим трассу М-5, на смену которого пришло АО «Новосибирскавтодор» с госконтрактом на сумму 480 миллионов рублей.

Еще два контракта продолжают действовать. Стоимость одного из них - с подрядчиком «Союз Автодор», на обслуживание трассы Р-254 «Иртыш» - около 500 миллионов рублей. Другого - с ООО «ДСУ 1», на обслуживание трассы М-5 - 844 миллиона рублей. Стоимость всех контрактов составляет около двух миллиардов рублей.

Народный фронт в Челябинской области требует от заказчика - ФКУ Упрдор «Южный Урал» - обеспечить реальный контроль за выполнением работ, а также применить действенные меры воздействия на нерадивых исполнителей.

Кроме того, общественники обратились в прокуратуру Челябинской области - с просьбой провести проверку на предмет неэффективного расходования бюджетных средств и к главному распорядителю средств федерального бюджета, Росавтодору, - с просьбой организовать проверку в отношении подведомственной организации, осуществляющей оперативное управление участком федеральной автодороги М-5 «Урал».

Агентство «Урал-пресс-информ» ждет официального комментария ФКУ Упрдор «Южный Урал», который в настоящее время готовится учреждением.

дороги
трасса М-5
Народный фронт в Челябинской области
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Вблизи поселка Локомотивный выявили нарушителей правил безопасности на железной дороге во время рейда

21.03.2023 14:12

ВТБ за квартал увеличит портфель депозитов на один миллиард юаней

21.03.2023 13:56

В Озерске замечена белка-форточница, белка – золотая лапка

21.03.2023 13:39

Жительница Вишневогорска прикладывали к ногам сына раскаленный утюг и била банкой по голове

21.03.2023 13:25

Собрание депутатов Миасса: Исполняющий обязанности главы назначен законно

21.03.2023 13:19

Лучшая маскировка провала: в Озерске на проезжей части поставили диван для усталых водителей

21.03.2023 13:06

Треть жителей Челябинской области считают, что над ними нависла угроза увольнения

21.03.2023 12:41

Кавказская здравница ММК сможет принимать еще больше гостей

21.03.2023 12:22

А началось все с Кронштадтской: челябинцы коллективно возмущаются «дырявыми» дорогами

21.03.2023 11:47

В колонию отправился южноуралец, который призывал убивать полицейских

21.03.2023 11:37

Шесть миллионов рублей «сложили» в мошенников два пенсионера из Челябинска

21.03.2023 10:33

Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?

21.03.2023 09:50

«Женское движение Единой России» представило инициативы по поддержке женщин

21.03.2023 09:26

В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань