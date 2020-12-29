Как будут работать медучреждения Челябинской области в новогодние каникулы

После каникул занятия в школах Челябинской области продолжатся в очном режиме

Дмитрий Тарасов покинул все посты в Челябинской Гордуме, определены его сменщики

Акция

«Урал-пресс-информ» вручил билеты в театр за рецепты салатов

Информационное агентство «Урал-пресс-информ» совместно с Челябинским театром драмы имени Наума Орлова провели розыгрыш билетов на спектакль «Бешеные деньги» за новогодние рецепты салатов от читателей.

Конкурс проводился в соцсети «Вконтакте». Для участия нужно было в комментариях к посту о конкурсе написать рецепт салата, который участник розыгрыша любит готовить к встрече Нового года.

В четверг, 24 декабря, с помощью приложения по два пригласительных билета на спектакль «Бешеные деньги» 16 января выиграли трое южноуральцев, которые выполнили все условия конкурса. Это Александр Александров, Настя Бохановская и Нелли Стрижова.

Тем, кто не успел поучаствовать в конкурсе, но очень хотел, расстраиваться не стоит. Подобные конкурсы будут проводиться на сайте и в группах агентства. Следите за новостями от «Урал-пресс-информ»!

С рецептами новогодних салатов южноуральцев, участвовавших в конкурсе, можно познакомиться здесь.