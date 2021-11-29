Уральский спасатель стал лучшим пиротехником МЧС России

Военнослужащий Уральского учебного спасательного центра МЧС России (поселок Новогорный, Челябинская область) капитан Андрей Зарипов стал победителем финального этапа конкурса «Лучший пиротехник МЧС России».



Офицеры состязались в выполнении нормативов по специальной, физической и инженерной подготовке, оказании первой медицинской помощи, демонстрировали свои знания военной топографии, радиационной, химической и биологической защиты.



В чрезвычайном ведомстве Андрей Зарипов трудится с 2007 года. Сейчас офицер возглавляет спасательную группу проведения пиротехнических и взрывных работ. Сложное и ответственное направление, где любая ошибка может стоить очень дорого. Поэтому львиную долю служебного времени оттачивает профессиональные навыки. Помогает в этом деле целеустремленность, выдержка и, конечно, семья, где Андрея любят и ждут, всегда поддерживают, понимая, что крепкий тыл - залог успешного выполнения поставленных задач.