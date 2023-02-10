Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ

Уроки мобилизации военно-промышленного комплекса можно изучать по истории Танкограда - бывает полезно посмотреть на давно происходившие события с точки зрения задач сегодняшнего дня.

Под таким «углом» о событиях в тылу во время Великой Отечественной войны говорится мало, но ведь история Танкограда – яркий пример масштабной мобилизации, говоря современным языком, когда в сжатые сроки была осуществлена эвакуация советских военных заводов на Урал, в том числе в Челябинск.

У фашистской Германии был план – уничтожить внезапностью удара военную технику Красной Армии, что во многом врагу удалось сделать. А вот вторая часть плана – уничтожить заводы военно-промышленного комплекса, чтобы они не смогли продолжать выпускать военную технику для армии, - это сделать не удалось. Не удалось благодаря масштабной и быстрой эвакуации производств и запуску заводов по новому адресу – на Урале.

То, что сейчас называем Танкоградом, - яркий и важный пример такой мобилизации военного производства.

Сегодня каждый день молодые и уже совсем взрослые люди приходят на завод. Они идут по тем же «улицам» завода, по которым ходили в годы Великой Отечественной другие молодые, а иногда и совсем юные парни и девушки. Трудно даже представить, какие бытовые неудобства, нехватку продуктов и сна им приходилось преодолевать и все равно давать фронту необходимые танки и самоходки. Давать вовремя, а то и опережая график.

Задумываются ли сегодня об этом правнуки и внуки тех заводчан? Если нет, то не это, наверное, сейчас главное.

Главное – делать свое дело. В срок и нужного качества. Потому что продукцию завода, как когда-то, очень ждут на фронте.

Значит снова, как тогда: все для фронта – все для победы.

Благодаря получению президентского гранта книга о Танкограде «По городу, которого нет на карте» журналиста Сергея Белковского и экспозиция Музея ЧТЗ получат новый импульс для развития темы истории Танкограда, сохранения исторической памяти о тех годах на Южном Урале.

Благодаря президентскому гранту появятся дополнительный тираж книги и стенды с фрагментами из этой книги. В музее ЧТЗ в течение нескольких месяцев пройдут двадцать встреч-экскурсий со школьниками города.

Закрепляться материал будет с помощью участия ребят в исторических викторинах, помощником в которых станут экспонаты музея и страницы книги о Танкограде.

Работы по гранту будут осуществляться в сотрудничестве с общественным движением поддержки гражданских инициатив Сергея Смышляева.