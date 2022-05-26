26.05.2022
В челябинском театре драмы открылась «денежная» выставка
26.05.2022
Уровень коллективного иммунитета снижается, а регионы перестали заказывать вакцины от ковида
26.05.2022
Бывший контрактник из Челябинской области признан должником минобороны РФ
26.05.2022
В Челябинской области завершилась Универсиада вузов
26.05.2022
На месте бывшего завода АМЗ в Челябинске построят жилые дома и социальные объекты
26.05.2022
КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 12%
Уровень коллективного иммунитета снижается, а регионы перестали заказывать вакцины от ковида
25.05.2022
В Москве объявлена «ковидная амнистия»
25.05.2022
В Челябинской области более 1,8 тысячи южноуральцев продолжают бороться с ковидом
24.05.2022
За сутки заболело ковидом 117 южноуральцев, выздоровело 317, умер один
23.05.2022
За неделю ковид оборвал жизни 25 южноуральцев
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022