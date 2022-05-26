Уровень коллективного иммунитета снижается, а регионы перестали заказывать вакцины от ковида

В Челябинской области коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции COVID-19 за месяц снизился почти на шесть процентных пунктов. В то же время в России остановили выпуск вакцин «КовиВака» и «ЭпиВакКороны» из-за отсутствия заявок из регионов.

Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, по состоянию на 25 мая уровень коллективного иммунитета в Челябинской области составляет 41,8%, месяц назад он был равен 47,7%, три месяца назад – 59,3%.

Ранее федеральные СМИ сообщали о приостановке производства «КовиВака» (разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова) и «ЭпиВакКорона» (создан Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», Новосибирск).

Как пояснил Интерфаксу замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, причина приостановки выпуска – отсутствие заявок. Из регионов поступают только заявки на «Спутник V» и «Спутник Лайт» (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ).

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава Челябинской области, за весь период вакцинальной компании в регион поступило два миллиона 277 тысяч 109 комплектов вакцины от коронавирусной инфекции. Из них один миллион 664 тысячи 745 комплектов «ГамКовидВак» («Спутник V»), 476 тысяч 374 комплекта «Спутник Лайт», 107 тысяч 100 комплектов «ЭпиВакКорона», 28 тысяч 890 комплектов «КовиВак» и пять тысяч 620 комплектов «ГамКовидВак М» («Спутник М», вакцина для подростков, разработана Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи).

«На сегодняшний день вакцина от COVID-19 в достаточном количестве представлена во всех медицинских организациях региона», - заверили в министерстве здравоохранения области.

В ведомстве напомнили, что вакцинация от коронавируса добровольная и проводится строго по индивидуальным показаниям пациента и назначению врача.

По данным «Стопкоронавирус», Челябинская область на сегодня не соответствует критериям региона, по четырем критериям из пяти: охват тестированием (не менее 300 на 100 тысяч населения), уровень коллективного иммунитета (необходим не менее 80%), занятость коек с ИВЛ (должна быть меньше 0,1) и загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 (нужно не более 30% от норматива).

На сегодня регионы посылают небольшие заявки на поставку только «Спутника V» и все только для взрослого населения.

В конце марта 2022 года в Челябинской области отменили часть антиковидных ограничений.