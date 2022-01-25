В Челябинскую область доставлена первая партия вакцины от ковида для жителей от 12 до 17 лет

Сегодня, 25 января, в Челябинскую область доставлена первая партия вакцины против коронавирусной инфекции для молодых жителей от 12 до 17 лет - «Спутник М». Вакцинация будет добровольной и проходить непосредственно в учебных заведениях.

«В Челябинскую область пришла первая партия вакцины «Спутник М» - 2400 доз», - сообщает минздрав региона. Вакцина доставлена на Областной аптечный склад и сегодня начнут ее отгружать и доставлять в медицинские учреждения региона.

В ожидании подростковой вакцины в школах уже начали собирать заявления с родителей о согласии на проведение вакцинации их детей. «Пока родители только заявление пишут, про число желающих сложно сказать», - сообщила агентству первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Вакцинация подростков в возрасте от 12 по 14 лет включительно будет проводиться только при наличии согласия родителей или опекунов. С 15 лет и старше подросток может сам принять решение о вакцинации, посоветовавшись с родителями, и предоставить свое письменное информированное добровольное согласие.

До 15 лет необходимо будет предоставить заявление от родителей с согласием на прививку, после 15 лет ребенок

Планируется, что вакцинация школьников будет проводиться на базе образовательных организаций. В школы приедут специальные медицинские бригады.

Напомним, 24 ноября 2021 года министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет включительно – Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М»), разработанную Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Детская вакцина аналогична взрослому препарату «Спутник V», но дозировка уменьшена в пять раз. Этот препарат также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

В Челябинской области для создания хорошего коллективного иммунитета среди подростков предстоит вакцинировать 93 тысячи из этой возрастной категории.