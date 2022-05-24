Уроженец Златоуста снялся во втором сезоне сериала «Эпидемия» на ТНТ

Телепремьера второго сезона сериала «Эпидемия» с известным южноуральским актером Александром Робаком состоится 30 мая. С понедельника по четверг, в 22:00, драму о жизни в мире, разрушенном вспышкой неизвестного вируса, будут показывать параллельно в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Александр Робак родом из Челябинской области, его актерское образование началось с Дома пионеров в Златоусте. Сегодня Александр Робак – один из самых востребованных и узнаваемых актеров кино. Его популярность с годами только растет.

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«В этом проекте заработало все: сценарий, режиссура, созданный мир, актерский состав… В общем, каждый кусочек мозаики, из которой складывается итоговая картина. Есть проекты, которые проходят и как-то оседают в багаже актерского досье, а «Эпидемия» оставляет после себя огромное ощущение, гордость за проделанную работу и сильнейшие эмоции. В первом сезоне наши герои прошли путь из Москвы в Карелию, и мы, актеры, породнились так же, как и наши персонажи. У нас есть чат «Эпидемии», и он оставался живым даже после съемок. На моей памяти это один из немногих проектов, в котором кипит такая жизнь», – рассказал Александр Робак.

Сюжет второго сезона возьмет свое начало в прошлом и вспомнит о событиях пятой серии, когда герои повстречали на пути военных. В этот момент мы знакомимся с новым персонажем – солдатом Женей (Юра Борисов). Он бежит из своего отряда, лишается средств связи и оказывается посреди холодного леса. Чудом полуживой и замерзший Женя выходит к дому, где эпидемию пережидают Эзис (Аскар Ильясов), Тарас (Никита Еленев), Алена (Виктория Клинкова) и Соня (Юлия Ендроссек). Они спасают его и решают, что делать дальше, ведь «локдаун» не может продолжаться вечно, и запасы еды в доме кончаются. Вскоре пути новых героев пересекутся с сюжетными линиями персонажей первого сезона – они нашли убежище в Карелии и пытаются двигаться дальше после трагичных событий, которые они пережили.

К своим ролям во втором сезоне вернутся Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак, Виктория Агалакова, Наталья Земцова, Эльдар Калимуллин, Савелий Кудряшов и другие. Режиссером второго сезона стал Дмитрий Тюрин («Триггер»), над сценарием работали Роман Кантор, Андрей Иванов и Фридерике Брин, производством занимались 1-2-3 Production, ТНТ и PREMIER.

Смотрите второй сезон сериала «Эпидемия» – с 30 мая, в 22:00, на ТНТ!