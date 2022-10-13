Уроженка Озерска приняла участие в новом романтическом шоу «Влюбись, если сможешь» на ТНТ

Уроженка города Озерска Челябинской области Эка Арбузова (Эльвира Мамедова) стала участницей нового шоу «Влюбись, если сможешь», которое стартовало в понедельник, 10 октября, на ТНТ.

С понедельника по четверг, в 22:00, на телеканале ТНТ стартует новое шоу «Влюбись, если сможешь». В новом захватывающем реалити-шоу 11 участников ищут свою любовь на роскошной вилле в Кейптауне. Помимо любви, молодые люди могут сорвать еще один солидный куш – большой денежный приз, который стоит на кону. Разобраться в себе и своих отношениях, а также проверить, насколько честными являются их намерения, участникам помогут ведущие Анна Хилькевич и Марина Кравец.

Поймать любовь за хвост и заявить о себе в эфире телеканала ТНТ выпала возможность организатору мероприятий и праздников из Озерска Эке Арбузовой (Эльвире Мамедовой). Амбициозная девушка, которая привыкла идти до конца и брать от жизни все, столкнется с непростыми соперниками и соперницами, не отступающими от своих стратегий на проекте.

Эка родом из Грузии, но ее семья эмигрировала в уральский город Озерск сразу после рождения девушки. Девушка работает организатором мероприятий, занимается йогой, медитацией, нейрографикой. Ее воспитывала строгая мать, поэтому в 16 лет она в знак протеста ушла из дома: когда она приехала в Грузию в гости к родственникам, то сознательно вела себя вызывающе, чтобы ее не выдали замуж. Самые долгие отношения продлились три года и должны были закончиться свадьбой. Незадолго до нее Эка отправилась на молодежный форум, где впервые помедитировала. После этого, по ее признанию, она поняла, что живет неправильно. Она сбежала от своего жениха за неделю до мероприятия. В паре Эка – провокатор, любит вызывать у людей различные эмоции.

Остаться на проекте и дойти до финала можно только в паре, которые будут формироваться каждую неделю. Участников будут ждать регулярные парные испытания и большие тематические вечеринки. Но на каждом из этих мероприятий их будут поджидать различные соблазны и искушения, которые могут сбить не самых стойких с пути к денежному призу. Масла в огонь будут подливать регулярные проверки на детекторе лжи: правдивые ответы помогут сохранить призовой фонд, а каждая ложь – резко его сократит. Участников ждет жесткое психологическое испытание, ведь чтобы не потерять деньги, нужно оставаться честными. Однако правда может ранить.

Как проявит себя Эка и сможет ли она влюбиться, вы узнаете в шоу «Влюбись, если сможешь» с понедельника по четверг, в 22:00, на телеканале ТНТ.