В 2022 году между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать скоростной «Орлан»

В 2022 году планируется запустить скоростное железнодорожное сообщение между Челябинском и Екатеринбургом. Курсировать между областными центрами будут не «Ласточки», как анонсировали в ряде СМИ, а не менее комфортные «Орланы».

«В настоящее время ведется сотрудничество с руководством Свердловской области по запуску в 2022 году пары прямых пригородных поездов экспресс-сообщением между Челябинском и Екатеринбургом на комфортных поездах РА-3 «Орлан», в связи с тем, что участок железнодорожного пути неэлектрифицирован», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Напомним, на прошлой неделев рамках совещания на тему развития туризма на территории УрФО, которое прошло на ГК «Солнечная долина» (Миасс), губернатор Алексей Текслер рассказал, что рассматривается проект соединения Челябинска и Екатеринбурга скоростным пассажирским поездом. Кроме того, завершается ремонт четырехполосной дороги М-5 между двумя мегаполисами УрФО.

Запуск скоростного поезда позволит сократить время в пути до четырех часов (сейчас приходится добираться порядка шести часов).

«Движение поездов будет осуществляться через остановочные пункты: 236-й километр (ТРК «Фиеста» район Северо-Запада в Челябинске), а также через Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей», - уточнили в миндортранса.

Напомним, с ноября 2020 года скоростные электропоезда «Ласточка» ежедневно курсируют по направлению «Челябинск – Магнитогорск». Кроме того, Ласточка перевозит пассажиров между Челябинском и Карталами. На летний период этот маршрут продлили до Магнитогорска.