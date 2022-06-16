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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, 15 июня 2022 года, в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска доставили ковчег с
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2022

Челябинская «Трасса 74» может стать местом притяжения автогонщиков со всей страны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2022

Челябинский зоопарк предупреждает об активизации мошенников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2022

Челябэнерго обеспечил электроэнергией два детских сада в Сосновском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Алексей Текслер
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16.06.2022 12:04

В 2022 году между Челябинском и Екатеринбургом начнет курсировать скоростной «Орлан»

В 2022 году планируется запустить скоростное железнодорожное сообщение между Челябинском и Екатеринбургом. Курсировать между областными центрами будут не «Ласточки», как анонсировали в ряде СМИ, а не менее комфортные «Орланы».

«В настоящее время ведется сотрудничество с руководством Свердловской области по запуску в 2022 году пары прямых пригородных поездов экспресс-сообщением между Челябинском и Екатеринбургом на комфортных поездах РА-3 «Орлан», в связи с тем, что участок железнодорожного пути неэлектрифицирован», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Напомним, на прошлой неделев рамках совещания на тему развития туризма на территории УрФО, которое прошло на ГК «Солнечная долина» (Миасс), губернатор Алексей Текслер рассказал, что рассматривается проект соединения Челябинска и Екатеринбурга скоростным пассажирским поездом. Кроме того, завершается ремонт четырехполосной дороги М-5 между двумя мегаполисами УрФО. 

Запуск скоростного поезда позволит сократить время в пути до четырех часов (сейчас приходится добираться порядка шести часов).

«Движение поездов будет осуществляться через остановочные пункты: 236-й километр (ТРК «Фиеста» район Северо-Запада в Челябинске), а также через Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей», - уточнили в миндортранса.

Напомним, с ноября 2020 года скоростные электропоезда «Ласточка» ежедневно курсируют по направлению «Челябинск – Магнитогорск». Кроме того, Ласточка перевозит пассажиров между Челябинском и Карталами. На летний период этот маршрут продлили до Магнитогорска.

Автор: Любовь Юрина
ЮУЖД
Алексей Текслер
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День открытых дверей в госархиве Челябинской области получился ярким и познавательным

14.06.2022 16:13

УГМК и Сколково развивают кадры

14.06.2022 16:05

Челябинцы стали бронировать отели онлайн почти в 5 раз чаще

14.06.2022 16:01

В Челябинске дополнительно установят 500 мусорных баков

14.06.2022 15:31

Челябинская область откроет стекольное производство в ДНР

14.06.2022 15:26

Пленный украинский офицер пригрозил Зеленскому трибуналом

14.06.2022 15:19

Встречи в Петербурге станут отправной точкой к новому миру

14.06.2022 15:05

«Скорей бы утро, и снова на работу»: как обустроить офис, чтобы сотрудники не спешили домой

14.06.2022 15:03

Челябинские власти объявили аукцион по реконструкции очистных сооружений

14.06.2022 14:53

Делегация Челябинской области во главе с Алексеем Текслером посетила ДНР

14.06.2022 14:44

Петербургский форум развеет миф об «изоляции» России

14.06.2022 14:29

ПМЭФ-22 претендует на роль планетарного антисанкционного семинара

14.06.2022 14:13

Сергей Миронов: Российские власти должны предельно жестко отреагировать на строительство в Казахстане биолаборатории

14.06.2022 14:04

Озерский «Золотой петушок» выиграл грант Российского фонда культуры

14.06.2022 14:02

Челябинская область поставила в ДНР автомобили скорой помощи

14.06.2022 13:52

Защитники челябинского леса на Тополинке вновь разбили палаточный лагерь - полиция нарушений не нашла

14.06.2022 12:41

Рост перевозок социально-значимых грузов зафиксирован на ЮУЖД в мае

14.06.2022 12:35

Челябинский приход откроет «Школу блогера» на президентский грант

14.06.2022 12:25

В среду в Челябинск прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

14.06.2022 12:20

Звезда ТНТ Ольга Картункова помогла челябинцу сделать предложение любимой в прямом эфире

14.06.2022 11:54

Минфин Челябинской области проконтролирует муниципальные расходы